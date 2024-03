Ezért nem jó, ha ész nélkül szeded a B-vitamint

A kelleténél több B3-vitamin fogyasztása komoly veszélyekkel járhat – hívta fel a figyelmet egyik Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer.

Ha túlzásba viszed a niacin szedését, komolyan veszélyeztetheted az egészséged. Fotó: Getty Images

Nem jó, ha túlzásba viszed

Bár a niacint már évtizedek óta ajánlják a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, egy új tanulmány megállapította, hogy túlzott fogyasztása éppen a vágyott eredményekkel ellentétes hatást válthat ki. Több mint ezer szív- és érrendszeri betegségben szenvedő személy adatai alapján ugyanis a szakértők úgy látták, hogy összefüggés lehet a szervezet niacinszintje és a szívinfarktus kockázata között.

Lehet, nem is tudsz róla, hogy túladagolod

A tájékoztatásban kitértek arra is, hogy nagyon sok élelmiszert dúsítanak niacinnal. Előfordulhat tehát, hogy egyes fogyasztók akaratuk ellenére visznek be túl nagy mennyiségű B3-vitamint.

A kutatók ezért a vásárlóknak azt üzenik, legyenek óvatosabbak a B3-vitamint tartalmazó táplálékkiegészítőkkel és élelmiszerekkel. A jogalkotóknak pedig érdemes lenne felülvizsgálniuk a szabályozást, ugyanis több mint 50 országban engedélyezik, hogy a gyártók niacint adjanak az élelmiszerekhez – különösebb korlátozások nélkül.