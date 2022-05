Lassú pulzus: miért veszélyes?

A pulzus a verőerek - szívveréssel megegyező - lüktetése. A szívkamrák az összehúzódásukkal vért pumpálnak a kis- és nagyvérkörökbe, amelynek nyomáshulláma lökésként kitapintható, például a csuklón vagy a nyaki verőéren. A pulzus értéke az egy perc alatt mért lüktetések száma, amely számtalan tényezőtől függ, és nagy egyéni eltéréseket mutathat.

A szakirodalom szerint felnőtteknél a legoptimálisabb nyugalmi pulzusszám 72/perc, azonban ennél jóval szélesebb tartományban, 60-tól, akár 100-ig is normálisnak tekinthető. Átlagos értéke életkoronként is eltér: csecsemők esetén 120-160, kisgyermekeknél 80-120, tinédzsereknél pedig 70-110 az átlagos pulzusszám. Nyugalmi értékét érdemes ébredés után, még az ágyból felkelés előtt mérni, napközben pedig szintén fekve, vagy ülő helyzetben, legalább néhány perc pihenést követően.

Tévhit, hogy csak a magas pulzusszám jelezhet kóros állapotot. Fotó: Getty Images

Mikor számít alacsonynak a pulzusszám?

Felnőtteknél általánosságban a 60 ütés alatti pulzusszám tekinthető alacsonynak (bradycardia). A ritka szívverés kialakulhat fokozatosan, valamint olyan rövid időn belül is, amelyhez a szervezet nem tud alkalmazkodni. Ha a szív nem pumpál elég gyorsan ahhoz, hogy elegendő friss vérhez juttassa az agyat, akár súlyos balesetekhez vezető ájulás is bekövetkezhet.

Szintén fontos utánajárni a kiváltó okoknak akkor, ha az alacsony pulzusszám mellé gyengeség, kisugárzó fájdalom, kimerültség, mellkasi szorítás, gyakori fejfájás, szédülés, zavartságérzet, látászavar, túlzott verejtékezés vagy légszomj is társul. A lassabb szívverésre azonban jellemző, hogy a tünetek közül csak néhány jelentkezik, és általában az is csak enyhébb formában. Ennek ellenére azonban fontos komolyan venni, mivel akár súlyosabb betegségre is utalhat.

Az alacsony pulzusszámhoz esetenként szabálytalan szívverés, azaz szívritmuszavar társul. Bár az állapot sokáig rejtve maradhat, ha érezhetően erős bedobbanásokat, vagy a mérés során kimaradásokat tapasztalunk, érdemes kardiológiai kivizsgálás kérni.

Számos kiváltó oka lehet

Dr. Ananya Mandal News Medicalban megjelent összefoglalója szerint az alacsony pulzusszám jelentkezhet az idősödés miatt, a szív elektromos rendszerének elöregedése következtében, illetve a szívizom károsodásához vezető szívinfarktus után is. Szintén alacsony pulzusszámot okozhatnak a szívizom fertőzései – például endokarditisz és Chagas-kór –, valamint olyan egyéb betegségek tünete is lehet, mint például az autonóm idegrendszeri rendellenességek, a szisztémás lupusz eritematózusz (SLE) és reumatoid artritisz. Bradycardiát kiválthatnak továbbá egyes gyógyszerek is, mint a béta-blokkolók vagy a kalciumcsatorna-blokkolók. Ebben az esetben a dózis mérséklésével vagy más hatóanyagra való áttéréssel szüntethetőek meg a panaszok.

Cukorbetegség szövődményeként vagy pajzsmirigy alulműködés következtében szintén tapasztalható alacsony pulzusszám. Ekkor jellemző, hogy egyidejűleg megemelkedik a vérnyomás második értéke, azaz 80 feletti a diasztolés érték. A legtöbb esetben azonban a lassú pulzus nem veszélyes állapot, és nem igényel orvosi kezelést sem. Érdemes kiemelni, hogy sportolóknál kifejezetten normálisnak tekinthető az alacsonyabb pulzusszám, amelynek oka, hogy a rendszeres edzések következtében a szívizom olyan mértékben megerősödik, hogy egyetlen szívveréssel is az átlagosnál több vért tud az artériákba pumpálni.

Mit tehetünk ellene?

A panaszokat okozó lassú szívverés kiváltó okainak megtalálásához kardiológiai vizsgálatra van szükség. Ennek során jellemzően vérnyomásmérésre, szívultrahangra, és EKG és laborvizsgálatokra kerül sor. A szakorvos kérhet pajzsmirigy ultrahangot, valamint terheléses vagy 24, 48 és 72 órás Holter EKG vizsgálatot, amellyel felismerhetőek az esetleges szívritmuszavarok is. A kezelést minden esetben egyénileg, a diagnózistól függően határozza meg a kardiológus. Sor kerülhet olyan gyógyszeres terápiára, amellyel a pulzusszám és a vérnyomás az optimális szinten tartható. Amennyiben az alacsony pulzusszámot a szív természetes ritmusszabályozójának, a színuszcsomónak nem megfelelő működése – vagy bármely más okból jelentkező szívritmuszavar – váltja ki, szükség lehet a szívritmust mesterségesen szabályozó pacemaker beültetésére.