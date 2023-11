Jelek, amelyek szívbetegségre utalhatnak

A szívbetegségre utaló jelek különfélék lehetnek: vannak olyan panaszok, amik ismertebbek, de előfordulnak olyanok is, amelyekből nem feltételezzük egyszerre, hogy valamiféle szívbetegségünk lehet.

AZ ÁLLANDÓ KÖHÖGÉS IS JELEZHET SZÍVBETEGSÉGET. FOTÓ: GETTY IMAGES

Számos szívbetegség sokáig rejtve marad az érintettek elől, hiszen nem okoz tünetet. Ugyanakkor egyetlen tünetre sem mondható, hogy mindenképpen szívbetegségre utal, de ha ilyet tapasztalunk, mindenképpen érdemes kivizsgáltatni magunkat. Mindenkinek ajánlott részt venni egy kardiológiai kivizsgáláson, aki erős szívdobogást, hirtelen bedobbanásokat, kimaradásokat, gyengeséget, tartós kimerültséget, mellkasi szorítást, légszomjat tapasztal. Ugyanígy gyanús lehet, ha nem derül ki, mi okozza a rendszeres fejfájást, a szédülést, illetve a váratlan eszméletvesztést.

– mondta korábban dr. Sztancsik Ilona, a Budai Kardióközpont kardiológusa.

Fáradtság, légszomj

A fáradtság egy általános tünet, hiszen sok más betegségre is utalhat, de a szívbetegség jelei közé is tartozik a mozgás következtében kialakuló fáradtság és kimerültség. Ha fáradtság érzése jelentkezik alacsony intenzitású, rövidebb ideig tartó mozgás következtében, az szívbetegség jelei lehet.

Karzsibbadás

A szívbetegség gyakori jelei közé tartozik a bal kar zsibbadása. A tünet sokakat megijeszthet, azonban fontos jellemző, hogy a zsibbadás általában kisugárzik a test egyéb pontjaira is, főként az állkapocsba, a lapockák környékére. Szívinfarktus esetén ez egy nagyon jellemző, könnyen beazonosítható tünet. Amennyiben valaki gyakran tapasztal karzsibbadást érdemes kardiológus szakorvost felkeresni.

Súlynövekedés, ödéma

A szívbetegségek jelei közé tartozik a súlynövekedés is. Ilyenkor a szervezet folyadékot tart vissza, ödéma alakul ki, ami okozza a testsúly növekedését. Ennek az az oka, hogy a szív például szívelégtelenség esetén kisebb hatékonysággal pumpálja a vért, aminek következtében a keringés is lassul és pangás alakul ki. Ha ez az eset áll fent, a vesék is „csökkentett módban” működnek, visszatartják a vizet.

Hideg izzadtság

A hideg izzadtság főként infarktus állapotában, illetve annak előfutáraként jelentkezhet. Ilyenkor a bőr hideg és nyirkos tapintásúvá válik. Ez a keringés és a szívműködés akadályoztatásának a következménye, a szervezet így reagál a fellépő keringési zavarra.

Sok mindent megtehetünk annak érdekében, hogy megőrizzük és megóvjuk a szívünket a betegségektől. Járhatunk éves szűrővizsgálatokra, mozoghatunk naponta, leszokhatunk a dohányzásról és az alkoholról, vagy tehetünk lépéseket a stressz csökkentésére is. És még mi mindent? Segítünk!

Bőrelszíneződés

A szívbetegségek jelei a bőr elszíneződésével is kiegészülhetnek. A bőrön jelentkező lilás-kékes elszíneződés főként az ujjakon és lábon válik láthatóvá, és a vér oxigénszintjének csökkenése okozza.

Állandó köhögés

Az állandó, hurutos köhögés is a szívbetegségek egyik jele lehet. Ha a köhögés rendszeres, nem múlik el, illetve nem köthető semmiféle vírusos, influenzás megbetegedéshez, úgy vizsgáltassuk ki magunkat. A köhögést a tüdőhöz és az azzal kapcsolatos problémákhoz társítjuk, azonban például a szívelégtelenség okozta pangás is lehet az oka. Az ennek következtében felgyülemlő folyadék nem csak a szövetekben, végtagokban gyűlhet fel, hanem a keringésben és az erekben is.

Eszméletvesztés

Az ájulás is jelezhet szív eredetű problémákat. Ha az ájulás egyértelműen köthető valamilyen ismert betegséghez, ebben az esetben nem kell szívbetegségre gondolni, azonban, ha az ájulás korábban nem volt jellemző, úgy érdemes időpontot kérni egy kardiológiai kivizsgálásra.

Szabálytalan szívdobogás

A normál pulzus nagyjából 60-80/perc. Ez függ az életmódtól, az aktivitástól. A pulzus úgyis ebben a normál tartományban maradhat, ha a szívverés szabálytalan, de nem feltétlenül, hiszen a normál szívműködés hiányát a szervezetnek valamivel kompenzálnia kell, ami gyorsabb szívverés formájában fordulhat elő.