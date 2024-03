Fogyni szeretnél? Ezt az 5 szabályt kell betartanod

Az elhízás hosszú távon komolyan veszélyezteti egyebek mellett a szíved és az érrendszered egészségét is. Ezért is érdemes nagy erőkkel törekedni a normál testsúly elérésére és megtartására. Nem mindegy azonban, hogy milyen szabályok mentén próbálkozol. A CNN az elhízáskutatásban úttörőnek számító világhírű genetikust, Giles Yeót kérdezte arról, milyen szabályokat tartson be, aki fogyni szeretne.

Ne várd, hogy könnyű lesz!

„Aki azt mondja, hogy a fogyás könnyű, az hazudik, a szervezet ugyanis azon dolgozik, hogy megakadályozza a fogyást” – jelentette ki a szakember. Ha tehát nehezen mennek le a kilók, az nem azt jelzi, hogy rosszul csinálsz valamit – könnyen és tartósan fogyni egyszerűen nem lehet.

Ne zárj ki semmit teljesen, csak csökkents a mennyiséget!

Fontos szabály az is, hogy sem a zsírt, sem a szénhidrátot nem szabad teljesen kizárni az étrendből, ugyanis ezekre a tápanyagokra is szükség van a szervezet egészséges működéséhez. Amire valóban figyelni kell, az inkább minőség és a mérsékelt mennyiség.

Válassz sokáig eltelítő ételeket!

Olyan ételeket érdemes választani, amelyek lassan szívódnak fel, ezért hosszú időre eltelítenek, vagyis később éhezel meg étkezés után. A szakértő szerint a fehérjében és rostban gazdag ételek a legjobbak erre a célra.

Ne a kalóriaszámolásra fókuszálj!

Önmagában a kalóriatartalom semmit sem mond az adott étel tápértékéről. Ezért az elvakult kalóriaszámlálás helyett inkább a tápanyagösszetételre figyelj!

Ne gondold, hogy az étel az ellenséged!

Yeo úgy véli, a fogyni vágyó emberek szinte félni kezdenek bizonyos ételektől, mert azok hízást és egyéb egészségi problémákat okozhatnak. A szakértő szerint sokkal fontosabb azonban, hogy a diétázás alatt is olyan ételeket egyél, amelyeket szeretsz, csak kisebb mennyiségben.