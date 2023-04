Egy szakértő elárulta, hogy miért nem szabad keresztbe tett lábbal ülni, és hogy ez a szokás hosszú távon milyen hatással lehet a szervezetre. Kétféle módon szoktuk keresztbe tenni a lábunkat: vagy térdnél vagy bokánál keresztezzük a két lábat. Bár ez kényelmesnek tűnhet, nagyon káros hatással lehet a szervezetre - a vérnyomás emelkedésétől a spermaszám csökkenéséig okozhat problémákat.

A becslések szerint az emberek 62 százaléka a jobb lábát teszi a balra, 26 százalékuk az ellenkezőjét teszi, 12 százalékuknak pedig nincs preferenciája. Adam Taylor professzor, a Lancaster Egyetem igazgatója azonban elárulta, miért érdemes kerülni a keresztbe tett lábat.

A csontváz ferdülése

Az ülés óriási hatással lehet a testre. A kutatások szerint a keresztbe tett lábakkal való ülés a csípőcsontok elferdülését okozhatja. A lábak keresztezése hosszú távú változásokat idézhet elő a gerinc és a vállak csontjainak elrendeződésében is.

A fej is elmozdulhat a helyéről a nyak csontjainak megváltozása miatt, illetve a nyak, a medence és a hát alsó része is érintett lehet, mivel a hosszú időn keresztül keresztbe tett lábakkal való ülés izomegyensúly-hiányt okozhat a test jobb és bal oldala között. Mindez gyengeséghez, feszességhez és csökkent mozgástartományhoz vezet. Ami még komolyabb probléma Taylor professzor szerint, hogy a lábaknak ez a tartása növelheti a skoliózis - azaz gerincferdülés, amikor a gerinc elfordul és oldalra görbül - kialakulásának valószínűségét is.

Spermatermelés

Kutatások szerint a keresztbe tett lábbal ülés befolyásolhatja a férfi spermaszámát. Ülés közben a herék hőmérséklete 2 fokkal emelkedik, ez a szám azonban 3,5 fokra nő, amikor a férfi keresztbe teszi a lábát. A spermiumtermeléshez ideális hőmérséklet pedig a testhőmérsékletnél 2-6 fokkal kevesebb. Tanulmányok szerint az ennél magasabb hőmérséklet csökkentheti a férfi spermaszámát és a sperma minőségét, ami megnehezítheti a természetes fogamzást.

A férfiak azonban kevésbé valószínű, hogy keresztbe tett lábbal ülnek, mint a nők. Taylor professzor elmondta: "A férfiak és a nők anatómiája közötti különbségek miatt a nőknek valószínűleg sokkal könnyebb keresztbe tett lábbal ülni, különösen azért, mert a férfiaknak a csípőnél kisebb a mozgástartományuk".

A keresztbetett láb nem csak a nőknél okoz problémát (Foto: Gettyimages)

Vérrögök

A keresztbe tett lábakkal való ülés elzárja az ereket az alsó végtagokban, ami lassítja a vér sebességét a vénákban, és vérrögök kialakulásához vezethet. A vérrögök gélszerű vérgyülemek, amelyek akkor keletkeznek, amikor a vér folyékonyból részben szilárddá válik.

A mélyvénás trombózis a lábszárban vagy a medencében kialakuló vérrög, amelyet leggyakrabban az okoz, ha nem mozgunk eleget - például ha hosszú ideig ülünk, vagy ha műtét után lábadozunk.

Mi az a mélyvénás trombózis?

A mélyvénás trombózis vérrög képződése a mélyen fekvő vénákban, leggyakrabban az alsó lábszárakban. Amíg a vérrög kötőszövetesen nem szervül, életveszélyes szövődmény - például tüdőembólia - forrása lehet.

Taylor professzor megállapította: "Valószínűleg jobb elkerülni a lábak keresztezését, ha lehet. Bár az is igaz, hogy a lábak keresztbevetésével kapcsolatos számos kockázati tényezőt valószínűleg súlyosbítanak más alapproblémák, például a mozgásszegény életmód és az elhízás. Ezt szem előtt tartva tehát a legfontosabb tanács az, hogy ne üljünk túl sokáig egy helyben, és mozogjunk rendszeresen.”

