„Bizarr élmény látni a saját szívemet üvegbe zárva”

Egy nő, aki 22 évesen szívátültetésen esett át, meglátogatta régi szívét, amely most a londoni Hunterian Múzeumban van kiállítva. Jennifer Sutton még az egyetemen vette észre, hogy még a mérsékelt testmozgás is nehézséget okoz neki, majd nem sokkal később restriktív kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. Ez egy igen ritka állapot, amelyben a szív kamrái idővel megmerevednek, ezért a túléléshez Jennifernek szívátültetésre volt szüksége. Egészségi állapota tovább romlott, de még időben, 2007-ben találtak számára egy megfelelő donort. A transzplantáció után a nő beleegyezett, hogy a beteg szervet kiállítsák a Royal College of Surgeonsban, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a szívbetegségekre, a transzplantációra és a szervadományozásra – számol be a meghökkentő esetről a BBC.

"Abban a pillanatban, amikor először beléptem, arra gondoltam: ez valaha az én testemben volt. Szürreális és bizarr élmény látni a saját szívemet, de kicsit mégis olyan, mintha a barátom lenne. Hiszen hiába okozott nekem annyi fájdalmat és bosszúságot, ez tartott életben 22 évig, és nagyon büszke vagyok rá. Sok mindent láttam már üvegekben életem során, de arra gondolni, hogy ez valójában az enyém, nagyon furcsa" – mondta Sutton, aki nagyon hálás a donorjának: "16 fantasztikus év telt el a műtétem óta, és egyiket sem kaptam volna meg a donorom nélkül". A nő egyúttal arra buzdít mindenkit: fontolja meg a szervdonorrá válást. A szív jelenleg is a Hunterian Múzeumban van kiállítva.

