Sertésszívet kapott egy végstádiumú szívbeteg

Szenzációs hírt jelentett be pénteken a Marylandi Egyetem orvosi központja (UMMC). A kórházban genetikailag módosított sertésszívet ültettek egy végstádiumú szívbeteg, Lawrence Faucette szervezetébe. Az 58 éves férfi egészségi állapota nem tette lehetővé, hogy emberi donorszervet kaphasson, szívelégtelensége következtében azonban mindenképpen beavatkozásra szorult, hogy meg lehessen menteni az életét. „Az egyetlen reményem a sertésszív maradt, azaz a xenotranszplantáció” – mondta el maga az érintett beteg pár nappal a műtét előtt egy interjúban. Faucette kétgyermekes édesapa, korábban pedig 20 évig szolgált az Egyesült Államok haditengerészeténél.

Lawrence Faucette és felesége a műtét után. Fotó: Tom Jemski (UMSOM Public Affairs)

A műtétet szeptember 20-án végezték el az UMMC sebészei. A páciens felépülése megfelelően halad: képes önállóan lélegezni, a beültetett szív is támogató eszközök nélkül teszi a dolgát a szervezetében. Faucette még a családtagjaival is tud kommunikálni. „Dr. Griffith, Dr. Mohiuddin és az egész csapatuk hihetetlen, de ezen a ponton senki sem tudhatja, mit hoz a jövő. Legalább most már van miben reménykednem, esélyt kaptam az életre” – hangsúlyozta Faucette. „Újból lehetőséget kínálunk egy haldokló betegnek életet meghosszabbítására, és rendkívül hálásak vagyunk Faucette úrnak a bátorságáért és akaratáért, hogy segít bővíteni a tudásunkat ezen a területen” – fogalmazott a műtétet vezető dr. Bartley P. Griffith.

A beültetéshez genetikailag módosított sertésszívet használtak, amelyben összesen tíz gén működését változtatták meg vagy kapcsoltak ki annak érdekében, hogy minimalizálják a szerv kilökődésének kockázatát. A beteget a beavatkozást megelőzően teljeskörűen tájékoztatták az eljárás lehetséges kockázatairól, illetve arról, hogy egy kísérleti módszerról van szó, amelynek nem ismertek kellő mélységben a veszélyei és várható előnyei. Faucette ezen kívül pszichiátriai felmérésen is átesett. A szerv előzetesen alapos kivizsgáláson ment keresztül, hogy nem hordoz-e bármilyen állati eredetű fertőzést, ahogy a beteget is folyamatosan tesztelik fertőzés nyomait keresve. Emellett hagyományosan alkalmazott gyógyszerekkel és egy új antitestterápiával is kezelik a kilökődés megelőzése érdekében. Jó hír, hogy egyelőre nem mutatkoznak nála hiperakut kilökődés jelei.

A sebészi csapat a sertésszív beültetése közben. Fotó: Tom Jemski (UMSOM Public Affairs)

Mint azt korábban megírtuk, 2022 januárjában az akkor 57 éves David Bennett vált az első emberré a Földön, akinek szervezetébe sertésszívet ültettek be. A műtétet szintén az UMMC sebészei hajtották végre. Bennett két hónappal később hunyt el.