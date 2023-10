Az elmúlt négy évben évi 100 kiskorú szorult orvosi ellátásra Magyarországon a túlzásba vitt energiaital-fogyasztás miatt – hangzott el az RTL Reggeli című műsorában. A műsorvezetők a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét kérdezték a témában.

Komoly kockázatokat is rejthet a népszerű ital. Fotó: Getty Images

Ez történik a fiatalok szervezetében

Havasi Katalin elmondása szerint az energiaital-fogyasztás következményeit nagyon sok kutatás vizsgálja. Eddig úgy tudni, hogy ezek az italok minden szervrendszerre kihatnak, egy még fejlődésben lévő 12 éves gyerek esetében ráadásul az idegrendszer és a szürkeállomány fejlődésébe is komplexen beleszólhatnak.

A szakértő szerint ugyan az energiaitalokban nagyon sok, kis mennyiségben jó hatású összetevő is van, nagyobb mennyiségben és rendszeresen fogyasztva ezek a termékek epilepsziás rohamot, személyiségfejlődési zavart, alvászavart, vagy szív- és érrendszeri problémákat is előidézhetnek. Koffeinmérgezés esetén pedig akár kardiomiopátia vagy szívinfarktus is felléphet.

Az energiaitalok okozzák a fiatalok szívmegállását?

Fontos a mérsékletesség

„Természetesen nem arról beszélek, hogy ha valaki megiszik egyetlen energiaitalt, attól problémája lesz” – emelte ki a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. Könnyen kialakul viszont a függőség, valamint életkoronként és egyénenként változó a következmények súlyossága – tette hozzá.

Havasi Katalin véleménye szerint a fiatalok meggyőzése a legjobb fegyver túlzásba vitt energiaital-fogyasztás ellen. De ha ez nem sikerül, akkor más eszközöket, például a korhatáros tiltást sem tartja ördögtől valónak.