Sztárok, akiknek pikkelysömörük van

Apikkelysömörtünetei és kezelése - minden fontos részletet megtalál cikkünkben. Kattintson ide!

A pikkelysömör legfőbb tünetei a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú plakkok és papulák. A látványos tünetek miatt az érintetteket gyakran stigmatizálja a társadalom, pedig fontos lenne tudni, hogy a betegség egyáltalán nem fertőz, tehát nem lehet elkapni egy már beteg embertől. A stigmák és a tévhitek ledöntésében sokat segít, hogy egyre több híres ember mer nyíltan beszélni a pikkelysömörről.

Cyndi Lauper

"Girls Just Wanna Have Fun" énekesnője 2015-ben beszélt először nyilvánosan betegségéről. Akkor a Peolpe magazinnak adott interjújában elmesélte, mennyire rosszul élte meg a pikkelysömör kialakulását. "2010-ben jelentek meg a tünetek, és gyakorlatilag az egész testemet vörös, hámló plakkok borították. Olyan volt a bőröm, mintha én lennék az elefántember" - nyilatkozta az énekesnő, majd hozzátette, hogy állapota miatt mély depresszióba is zuhant. Lauper azt mondta, mára megbékélt állapotával, és éppen azért döntött amellett, hogy a nyilvánosság előtt is felvállalja betegségét, mert fel szeretné hívni a figyelmet a kórra, ezzel segítve a többi érintetten.

Kim Kardashian West

A bulvárhősnő Kim Kardashiannál 30 éves korában, 2011-ben jelentkezett először a pikkelysömör, betegségéről pedig azóta is nagyon nyíltan beszél. Kardashian édesanyjától, Kris Jennertől örökölte a kórt, akinél egyébként szintén 30 évesen alakult ki. Kardashian próbál pozitívan állni a betegséghez, nem rejtegeti magát, és ha kérdezik állapotáról, szívesen válaszol is. Mint mondta, mivel semmit nem tehet a betegsége ellen, nincs is miért rosszul éreznie magát.

Kim Kardashian West. Fotó: Getty Images

Cara Delevingne

A világhírű modellnél húszas évei elején a stresszes életmód váltotta ki a pikkelysömör megjelenését. Egy interjúban elmesélte, hogy tünetei a divathetek alatt voltak a legintenzívebbek, pont akkor, mikor a kifutón sétálva minden szempár rátapadt.

Egy Versace-bemutatón például éppen egy tűzpiros estélyiben kellett vonulnia, mikor a lábát vörös foltok lepték el. A sminkesek hiába próbálták eltüntetni a foltokat, azok olyan látványosak voltak, hogy Delevingne-nek végül így kellett végigsétálnia a közönség előtt. A modell egyébként azt nyilatkozta, hogy betegsége miatt fektet mostanában nagyobb hangsúlyt a filmezésre, az ugyanis kevesebb stresszel jár.

LeAnn Rimes

Az énekesnőnél rendkívül korán, már kétéves korában jelentkezett a betegség. Volt olyan pont az életében, mikor gyakorlatilag a teste 80 százalékát vörös foltok borították. Rimes a karrierje nagy részében titokban tartotta betegségét, ám a színfalak mögött életmódváltással és orvosi segítséggel próbált úrrá lenni a tünetein. Végül, mikor azt érezte végre átvette a betegségtől az irányítást, és újra ő uralja saját testét, kiállt a nagyközönség elé, hogy elmondhassa a sorstársinak: van remény.

Art Garfunkel

Az énekes korábban azt nyilatkozta, hogy már mindent megpróbált annak érdekben, hogy megszabaduljon a betegségétől - még a Holt-tengerben is megfürdött, mikor úgy hallotta, az extra sós víz hatásos lehet. A tenger viszont végül nem gyógyította meg. Garfunkel még verset is írt a pikkelysömörről és annak kezeléséről.

Forrás: webmd.com