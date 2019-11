Szívbetegséget okozhatnak a foltok a bőrön

A pikkelysömörben szenvedő embereknél gyakori problémát jelentenek az ízületi fájdalmak és gyulladások, ha a panaszok együttesen jelentkeznek, az arthritis psoriatica (AP) nevű betegségről beszélhetünk. A visszatérő gyulladások sok más társbetegség kialakulását is elősegíthetik, amelyek külön-külön is ellátást igényelnek. Statisztikák szerint az AP olyan betegségek hátterében is állhat, amelyeket első hallásra kevesen kötnének össze a pikkelysömörrel.

Cukorbetegség

Egy, a Rheumatology című szaklapban publikált 2018-as kutatás eredményei szerint a bőrbetegség ízületi gyulladással járó formája növelheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát is. A kutatásban arthritis psoriaticában és hagyományos pikkelysömörben szenvedők, illetve egészséges emberek körében vizsgálták a diabétesz előfordulását. Mint kiderült, az AP-ban szenvedőket 40 százalékkal nagyobb arányban érinti a cukorbetegség, mint azokat, akik nem szenvednek a bőrbetegségtől.

Apikkelysömörtünetei és kezelése A pikkelysömör (pszoriázis) egy igen gyakori, krónikus lefolyású, nem fertőző, immunológiai gyulladás által kiváltott bőrbetegség, melynek legfőbb jellemzője a bőrfelszínen megjelenő vörös színű, fehéren hámló, több centiméter nagyságú bőr tünetek (papulák és plakkok) kialakulása.

Szembetegségek

Az Arthitis Alapítvány tanulmánya szerint az AP-ban szenvedő betegek 7-25 százalékánál alakulhat ki uveitisz, ami a szemgolyó belső rétegének gyulladásával jár. Ez nemcsak fájdalmas, hanem veszélyes is, hiszen kezeletlenül a beteg a látását is elveszítheti. A pikkelysömörös betegek körében más szembetegségek, így például a kötőhártya-gyulladás is gyakoribb.

Szív-érrendszeri problémák

A pikkelysömör miatti gyulladás a szervezetben idővel károsíthatja az ereket, ezáltal növeli a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a stroke kockázatát. Az AP-ban szenvedőknél még nagyobb a szívbetegségek kialakulásának veszélye, mint a hagyományos pikkelysömör esetében. Szívvédő, egészséges életmóddal ugyanakkor jelentősen csökkenthető a kockázat: fontos a helyes étrend, a rendszeres sportolás és az egészséges testsúly fenntartása.

A gyulladások a szívbetegség kialakulásának a veszélyét is növelik. Fotó: iStock

Depresszió

Az arthritis psoriatica állandó fájdalommal jár, és sok embert a legalapvetőbb tevékenységekben is korlátozza - érthető tehát, hogy a betegség nem csupán testi, de lelki megterhelést is jelent. Két éve egy kutatás az ízületi gyulladással járó pikkelysömör és a depresszió kapcsolatát vizsgálta. Mint kiderült, a vizsgált AP-s betegek 21,2 százalékánál azonosították a depressziót. Egy szintén 2017-ben készült kutatásban pedig azt is megállapították, hogy afájdalomokozta depresszió sokkal nehezebben kezelhető a hagyományos típusnál.

Tüdőbetegségek

A krónikus gyulladás a tüdőt is károsíthatja, ennek a szervnek a gyulladásos megbetegedéseit intersticiális tüdőbetegségeknek (ILD) hívjuk. A betegségek hegesedést okoznak a tüdőben, ami merevebbé teszi a szervet, ezáltal megnehezíti a légzést.

Gyomor- és emésztési problémák

A PA-s betegek az átlagosnál nagyobb arányban szenvednek bizonyos emésztési problémáktól is, főként székrekedéstől vagy hasmenéstől. Jóval érzékenyebbek a gyulladásos bélbetegségre (IBD) is, azaz a Crohn-betegségre és a fekélyes vastagbélgyulladásra (colitis ulcerosa).

Máj- és vesebetegségek

Az AP-nak a máj és a vesék működésére is hatása van, növeli például a vesebetegségek és a nem alkoholos zsírmáj kockázatát. A májbetegségek kockázata főként akkor magas, ha az ízületi gyulladással járó pikkelysömör elhízással vagy anyagcserezavarokkal (metabolikus szindróma) társul.

Forrás: Medical News Today