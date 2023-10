Zöld utat kapott egy új, malária elleni vakcina

A maláriát egy összetett, szúnyogok által terjesztett parazita okozza. Csak 2021-ben mintegy 247 millió új maláriás megbetegedést és 619 ezer halálesetet jegyeztek fel – az áldozatok többsége öt év alatti gyerek volt. A főként csecsemőkre és kisgyermekekre veszélyes fertőzés ellen már nagyon régóta keresték a hatékony fegyvert, és több mint 100 év kísérletezés után, 2 évvel ezelőtt meg is jelent az első malária elleni vakcina. Most pedig megkapta alkalmazási engedélyét a második oltóanyag is – számolt be róla a BBC.

Ebben jobb az új oltóanyag

Az új vakcinát az Oxfordi Egyetem tudósai fejlesztették ki. A két oltóanyag hatékonysága egyébként szinte megegyezik. Egyetlen egy dologban jobb az újonnan feltalált védőoltás: tömeggyártásra is alkalmas. Ráadásul igen olcsó is: egy adag oltóanyag 2-4 dollárba, átszámolva mintegy 895-1790 forintba kerülne. Ez nagyjából feleannyi, mint az első oltóanyag beszerzési ára.

Kifejlesztettek egy tömeggyártásra alkalmas oltóanyagot a malária ellen. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

A világ legnagyobb vakcinagyártója eddig évi 100 millió adag előállítását vállalta, de kapacitását évi 200 millióra is képes lenne növelni. A WHO főigazgatója elmondása szerint nagy öröm volt számára, hogy megadhatta a malária elleni új oltóanyag alkalmazási engedélyét.

Régebben arról álmodoztam, bárcsak lenne egy biztonságos és hatékony oltásunk a malária ellen. Most pedig már kettő is van” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz.