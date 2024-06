Szeretnek a szúnyogok? Ezért választanak éppen téged

Nem szeretnek mindenkit egyformán a szúnyogok. Van, aki folyton tele van csípésekkel, más azt se tudja, milyen az, vakarózni. Most, a Johns Hopkins Egyetem kutatóinak jóvoltából kicsit közelebb kerültünk ennek megfejtéséhez – írja a National Geographic.

Van, akit nagyon szeretnek a szúnyogok. Fotó: Getty Images

60 méterről is kipécéz

A szúnyogok számos jelzést használnak, hogy célpontjukat megtalálják. A szagok megkülönböztetik az embert az állatoktól, és egyes szúnyogok úgy fejlődtek ki, hogy kifejezetten a mi egyedi illatunkat keressék. Akár hatvan méter távolságból is követik az általunk minden egyes lélegzetvétellel kilélegzett szén-dioxidot. Ahogy néhány méterrel közelebb érnek, megérzik a bőrünkből áradó szagokat, nagyjából 15 méterről pedig már sötét sziluettként látnak minket a fényben. Végül ahogy ránk szállnak, a lábukon lévő ízérzékelő receptorok segítenek nekik eldönteni, hogy pontosan hol intézzék a támadást.

"A szúnyogok meglepően jól érzékelnek minket" – mondja Diego Giraldo, a Johns Hopkins Egyetem idegkutatója, aki vizsgálataival a maláriát terjesztő afrikai szúnyogot vonzó emberi szagprofilokat jellemzi. Tanulmánya elsőként mutatja be, hogy a szúnyogok képesek akár egy korcsolyapálya méretű arénában is megkülönböztetni az embereket. Mint kiderült: a szúnyogok még a többféle szagforrást tartalmazó helyszíneken is egyes embereket előnyben részesítenek másokkal szemben.

Halálos vírusokat is terjeszthet. Fotó: Getty Images

Ez alapján választ áldozatot

A kutatók azonosították az egyes alanyok szagprofiljában lévő vegyi anyagokat egy olyan műszer segítségével, amely képes a mintát alkotó gázokat alkotórészeire szétválasztani. Az elemzés 15 olyan, a levegőben lévő vegyületet fedezett fel, amelyek minden jelenlévő által termelt szagban jelen voltak. Ezeknek a különböző vegyi anyagoknak a koncentrációja határozta meg, hogy a szúnyogok milyen valószínűséggel csípik meg őket. Ha tehát van egy vegyület, amelyet a szúnyogok nagyon szeretnek, valaki pedig sok ilyet bocsát ki, akkor az növelheti a szúnyogok számára a vonzerejét.

Az eredményekből az is kiderült, hogy a vérszívókat különösen a karbonsavak, az emberi verejtékben található zsírsavak egy csoportja csábította, amelyek illatát néha a fanyar vajhoz vagy sajthoz hasonlítják. Ezeket a savakat a faggyúban, a bőrünket védő olajos rétegben termeljük, de akkor is keletkeznek, amikor a bőrfelületünkön élő hasznos mikrobák megemésztik a váladékunkat. A rovarok emellett az acetoinhoz is vonzódtak, amelyet szintén a bőrmikrobák termelnek.

Határozottan úgy tűnik tehát, hogy a bőr mikrobiomja nagy szerepet játszik abban: milyen az illatunk és mennyire vagyunk vonzóak a szúnyogok számára. És bár olyan tényezők, mint a terhesség, a betegség, vagy az, hogy mit eszünk és iszunk, befolyásolhatják az illatunkat, néhány jellemzője figyelemre méltóan stabil, hónapokon, akár éveken át megmarad.

Magyarországon már tucatnyi fertőzést okozott az ázsiai tigrisszúnyog, ami számos veszélyes vírust hordozhat. Az egyik ilyen a nyugat-nílusi vírus, amit az Európában őshonosnak számító dalos szúnyogban mutattak ki. A kórokozó az esetek 80 százalékában még csak tünetet sem okoz, de vannak, akikre nézve különösen veszélyes. Utólag derült ki: ennek a férfinek például szúnyogcsípés okozta a halálát.

Halálos kórokat is terjeszt

A szúnyogcsípések hatására a szervezetünkben túlérzékenységi reakció jelentkezhet, melyet tulajdonképpen a szúnyogok nyálában található vegyületek váltanak ki. Ez a túlérzékenységi reakció lehet azonnali és némileg késleltetett, kialakulhat a csípést követő percekben, de egy-két órával később is. A tünetek közé tartozik a viszketés, kipirosodás, a bőr duzzanata, és ezek akár egy hétig is megmaradhatnak. Sajnos vannak olyanok, akik még érzékenyebben reagálnak a szúnyogcsípésekre, náluk a duzzanat igen kiterjedt lehet, a viszketés pedig szinte elviselhetetlenné fokozódhat.

A szúnyogok, kullancsok és bolhák egyre aktívabbak, ráadásul komoly betegségeket okozhatnak kedvencünknek is. Innen tudhatod, hogy baj van.

A szúnyogok amellett, hogy tönkretehetik a nyárestéket és olykor elviselhetetlen viszketés is emlékeztet rájuk, olyan pusztító betegségeket is hordozhatnak, mint a Zika-vírus, a Dengue-láz, a malária vagy a nyugat-nílusi betegség, amik évente több mint egymillió ember haláláért felelősek világszerte. Ráadásul a bolygó felmelegedésével a fertőzéseket terjesztő egyedek egyre nagyobb területen csapnak le ránk.

