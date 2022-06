Van, ahol csontsűrűségmérést is biztosítanak a dolgozóknak

A csontritkulás egy igen elterjedt civilizációs betegség, amely nagyjából minden tizedik embert érint az 50 év feletti korosztályban. A betegség kialakulása nőknél kétszer gyakoribb, mint férfiaknál: legtöbbször menopauza utáni, illetve időskori formájával találkozunk – hívta fel a figyelmet dr. Varga Péter, a Semmelweis Egyetem Ellátásszervezési Igazgatóságának igazgatója. Ahogy az az intézmény oldalán olvasható, a csontritkulás klinikai jelentőségét az adja, hogy az idő előrehaladtával a betegeknél kóros csonttörések, illetve abból eredő szövődmények alakulhatnak ki – azonban ezeknek jelentős része megelőzhető lenne.

A csontsűrűségmérés nagyjából 20 percet vesz igénybe. Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

Nagyon fontos a korai felismerés

A csontritkulás kezelésének alapja ma is az elegendő kalcium- és D-vitamin-bevitel, továbbá a megfelelő mértékű fizikai aktivitás. Az elvesztett csont egy részét mennyiségileg vissza lehet építeni a rendelkezésre álló gyógyszerekkel is, de a megsérült szerkezet már kevésbé regenerálódik, ezért is fontos a korai felismerés és terápia – jegyezte meg Varga Péter.

A Családbarát Egyetem Program keretében is igénybe vehető csontsűrűségméréssel megállapítható, hogy a csontok szilárdságában van-e valamilyen kóros elváltozás, fennáll-e a csontritkulás vagy elindult-e az afelé haladó folyamat. Az elenyésző sugárterheléssel járó, nagyjából 20 perces vizsgálat során a vizsgálóasztalon fekvő páciens testét a készülék (denzitométer) a megfelelő helyeken átvilágítja és megméri, hogy milyen a csont sűrűsége a kritikus pontokon – magyarázta az igazgató. Hozzátette, a mérési eredmény kiértékelése alapján reumatológus szakorvos határozza meg a további szükséges vizsgálatok menetét és a kezelési stratégiát.

Nekik a legfontosabb a szűrés