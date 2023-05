Többen is halálos gombafertőzést kaptak epidurális érzéstelenítés után

Rengeteg amerikai utazik Mexikóba csak azért, hogy a hazai árak töredékéért végeztessen el plasztikai műtéteket. A szakértők azonban arra figyeltetnek, hogy a mexikói klinikákon használt érzéstelenítőket és egyéb gyógyszereket gyakran a feketepiacon szerzik be, így fennáll a veszélye, hogy szennyezett szereket adnak be a páciensek. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) friss adatai ez az aggodalom egyáltalán nem alaptalan: ketten már bele is haltak az epidurális érzéstelenítéshez használt szertől kialakult, gombás eredetű agyhártyagyulladásba – számolt be róla a BBC.

Szennyezett érzéstelenítőt kaptak a páciensek a plasztikai sebészeten. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Több száz embert is érinthet a probléma

A hatóságok az Egyesült Államokban és Mexikóban is arra kértek mindenkit, hogy ha ebben az évben epidurális érzéstelenítéssel járó műtéten estek át valamely mexikói klinikán, jelentkezzenek – akkor is, ha jelenleg tünetmentesek. Már csaknem 400 személy állapotát követik nyomon, és eddig 25 embernél állapították meg a gombás agyhártyagyulladás gyanúját.

Két mexikói sebészeti klinikát már bezárattak a veszélyes szerek használata miatt. A mexikói és amerikai hatóságok ugyanakkor azt kérik az Egészségügyi Világszervezettől (WHO), hogy hirdessen közegészségügyi vészhelyzetet a mexikói plasztikai sebészetek közbenjárásával terjedő gombás agyhártyagyulladás miatt. A furcsa járvány kontrollálásához ugyanis összehangolt nemzetközi válaszlépésre lehet szükség.

Hasonló „gombajárvány” már tavaly októberben is volt Mexikóban. Akkor az egyebek mellett a császármetszéshez is általánosan használt, helyi érzéstelenítő volt gombával szennyezett. A fertőzés 39 ember halálához vezetett.

Milyen tünetek utalhatnak nagy bajra?

A gombás agyhártyagyulladás leggyakoribb kezdeti tünete a fejfájás, amelyhez jellemzően olyan kísérő panaszok társulnak, mint a

láz,

hányás,

nyaki fájdalom

és homályos látás.

Fontos tudni, hogy a gombás agyhártyagyulladás nem fertőző, gombaellenes gyógyszerekkel pedig hatékonyan kezelhető. A tünetek megjelenése után azonban rövid időn belül életveszélyessé válhat.

