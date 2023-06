Tippek, hogy ne rontsa el a nyarat a körömgomba

A láb gombás fertőzése igen gyakori bőrgyógyászati panasz, amelyet megelőzni sokkal egyszerűbb, mint teljesen kikezelni, hiszen gyakran kiújulhat. Ahogy már betegségleírásunkban is olvashattad, a körömgomba egyértelmű jele, ha a körmöd megvastagodott, elsárgult, valamint morzsalékossá vált. A probléma a zárt, rosszul szellőző cipők, valamint a műszálas harisnyák és zoknik elterjedése miatt szinte mindenkit érint életében legalább egyszer – igazi civilizációs betegségről van szó.

Még a legszebb szandálban sem mutatnak jól az elsárgult, megvastagodott körmök. Fotó: Getty Images

Több oka is lehet annak, hogy elkapod

A probléma egyik forrása a zárt, rosszul szellőző cipő, valamint a műszálas harisnya és zokni viselése. Mindezek ugyanis tökéletes – sötét, meleg és nedves – környezetet teremtenek a gombák elszaporodásához. Sokan azonban az uszodák és strandok nyilvános öltözőiben vagy tusolóiban kapják el a fertőzést, mert nem viselnek papucsot, illetve a fürdőzés után nem gondoskodnak lábuk megfelelő megszárításáról.

„De a körömszalonokban is elkaphatjuk, ha az ott használt eszközöket nem megfelelően fertőtlenítették” – mutatott rá közelmúltbeli Facebook-posztjában a kismarosi Málnalevél Patika. Mint írták, a gomba a közösen használt törölközőn, ágyneműn vagy ruhadarabokon keresztül is terjedhet. Felhívták a figyelmet továbbá arra, hogy a teljes kezelés akár hónapokig is eltarthat, így valóban a kockázatcsökkentés a legjobb, amit tehetsz.

Így előzd meg a körömgombát

A bejegyzéshez mellékelt infografikán néhány jótanácsot is összegyűjtöttek, amelyek neked is sokat segíthetnek a körömgomba megelőzésében.

Mint láthatod, a szakértők szerint nem jó, ha mindennap ugyanazt a cipőt viseled, érdemes inkább naponta váltogatni. Ha zoknit vásárolsz, válaszd a pamutból vagy gyapjúból készült darabokat. A papucsodat sose hagyd otthon, amikor strandolni indulsz. Ami pedig a kisollódat, zoknidat és törölköződet illeti, inkább nevezzenek irigynek, de ezeket nem ajánlott megosztani másokkal.

Tényleg gyakoribb nyáron a körömgomba? Hogyan előzhető meg, és mit tehetsz, ha már megtörtént a baj? Mutatjuk a válaszokat!

Fontos tudni, hogy a tévhittel ellentétben nem csak a lábkörmök gombásodhatnak. A kézkörmök megfertőződésének kockázatát jelentősen megnöveli, ha műkörmöt viselsz és/vagy ha rágod a körmeidet – figyelmeztettek a posztban.

