A körömgomba az egyik legmakacsabb gombás fertőzés, ha egyszer megjelenik, nehéz megszabadulni tőle. Emiatt fontos, hogy lehetőleg megelőzzük, ha pedig már kialakult, akkor mihamarabb kezdjük el a kezelését. „A problémára az utal, ha a köröm, illetve annak egy része elszíneződik. Kezdetben ez a legárulkodóbb jel, később pedig a fertőzés tovább is terjed. Egy idő után a köröm nemcsak fehéres, sárgás vagy barnás lesz, hanem morzsalékossá, darabossá is válik” – mondta dr. Papp Ildikó bőrgyógyász-kozmetológus, orvosesztétikai bőrgyógyász.

Hogy a kezdeti tünetek mely körömrészen tűnnek fel, valamilyen szinten jelzi a kórokozó típusát, de a körömből ettől függetlenül fontos mintát venni. Ennek segítségével az eredet már pontosan meghatározható, a kezelés pedig célzott lehet. „A körömgombásodást az esetek többségében úgynevezett dermatofitonok okozzák. Ezek olyan bőrgombák, amelyek a körmöt is megbetegítik, kezdetben annak felső, szabad szélén okozva sárgás, fehéres elszíneződést, megvastagodást. Ha a köröm felső széle alól a kaparékot kiszedjük, akkor annak ugyan ritkán, de kellemetlen szaga is lehet” – emelte ki szakértőnk.

A strandszezonban könnyen összeszedhetünk gombás fertőzéseket, amelyek elcsúfíthatják a lábkörmöket is. Fotó: Getty Images

Ha nyár, akkor körömgomba?

A körömgombát nem csak a strandokon, hanem a fürdőkben és az uszodákban is viszonylag könnyen össze lehet szedni, emiatt ez a probléma nyáron nem feltétlen gyakoribb. Ebben az időszakban csak jobban előtérbe kerül, hiszen ilyenkor meg is mutatkozik a nyitott szandálokban, papucsokban. Rizikóját elsősorban az növeli, ha a fürdőhelyeken és a közös zuhanyzókban mezítláb közlekedünk.

„Az idősebbek mindenképpen nagyobb veszélyben vannak, náluk ugyanis rosszabb a köröm mikrocirkulációja, azaz a vérellátása. Esetükben gyakoribban azok a problémák is – klasszikusan ilyen a cukorbetegség –, amelyek önmagukban is hajlamosítanak a körömgombára. Ezzel magyarázható az is, hogy 50 éves kor felett az emberek 20 százalékánál fordulnak elő ilyen fertőzések, míg 70 év felett már több mint 50 százalékánál. Az immunológiai problémák, illetve az, ha valakinél valamilyen immunológiai betegség eleve érinti a körmöt, kortól függetlenül emeli a rizikót. Ilyen lehet például a pikkelysömör. Növeli a kockázatot az is, ha valakinek sokszor beizzad a lába” – mondta Papp Ildikó.

Gyakoribb a körömgomba a sportolóknál is, aminek oka az, hogy az ő lábukat folyamatos trauma éri. A focisták lábkörme például sokkal nagyobb eséllyel reped be az edzések és mérkőzések során, így náluk a gombás és bakteriális fertőződés esélye is magasabb. Ugyanez a helyzet a futóknál, akiknek lábát szintén sok mikrotrauma éri. Az ebből adódó problémákat atlétalábnak is nevezik.

Megelőzni, de hogyan?

A körömgomba megelőzését segíti, ha olyan zoknit hordunk, ami felszívja az izzadtságot, arra pedig figyelünk, hogy zuhanyzás vagy strandolás után a lábat szárazra törüljük. Aki amúgy egészséges, annak ilyen alkalmakkor felesleges lábfertőtlenítő spray-ket használnia, de akinél a rizikó magasabb – például mert idősebb vagy cukorbeteg –, annál ez is hasznos lehet. Hajlamtól függetlenül fontos a jó cipőválasztás is.

„A legideálisabbak az olyan lábbelik, amelyek valamilyen szinten lélegeznek. Ebből a szempontból a bőrcipők számítanak jó választásnak, nyáron pedig a nyitott szandálok, papucsok. Utóbbiakat a strandokon és fürdőkben, közös öltözőkben fontos mindig viselni. Arra is figyelni kell, hogy pedikűröshöz körültekintően járjunk: csak olyan helyre menjünk, ahol tudjuk, hogy az eszközöket minden alkalommal tisztítják és fertőtlenítik. A körömvágásra akkor is vigyázni kell, ha azt saját kezűleg tesszük: az a jó, ha a lábkörmöt egyenesen vágjuk, nem okozunk oldalsó sebeket. Ha ez megtörténik, a kórokozók sokkal könnyebben megfertőzik a kényes területeket. Arra is figyelni kell, hogy használat után a körömollót vagy a csipeszt fertőtlenítsük” – hangsúlyozta szakértőnk.

Lehetőség szerint tartózkodni kell a műköröm viselésétől is, ha ugyanis nincs tökéletesen fölrögzítve a lábkörömre, akkor kifejezetten hajlamosíthat a körömgombára, hiszen alámehet a nedvesség. Közös körömlakkot sem jó mással használni, mert bár a lakk csak elenyészően kis eséllyel közvetítheti a gombát, de a fertőződést ettől függetlenül nem lehet teljesen kizárni. Ha a köröm már gombás, akkor a körömlakk kifejezetten kerülendő, alatta ugyanis rosszabbul tud lélegezni, és így gyógyulni a köröm.

Nem egyszerű történet

Ha már megjelent a körömgomba, akkor azt fontos hamar kezelni, megelőzve ezzel a terjedését. Vényköteles és recept nélkül kapható szerekkel egyaránt történhet, de utóbbiak csak kezdeti fázisban jelenthetnek megoldást. A speciális lakkok és ecsetelők például olyankor lehetnek elegendők, ha még nem az egész köröm érintett. Ha a gombásodás már kiterjedtebb, inkább gyógyszeres kezelésre van szükség, aminek hátránya, hogy ronthatja a májfunkciókat. A legújabb megoldás lézeres, ami hatékony kiegészítő kezelése lehet a gyógyszeres terápiának, de enyhébb esetekben elég lehet önállóan is.

Fontos, hogy a körömgomba kezelésekor türelmesek legyünk, ez a probléma ugyanis nem szűnik meg az egyik napról a másikra. „A már megbetegedett körömben a gomba nem igazán pusztul el, a gyógyszerekkel, kezelésekkel inkább csak azt tudjuk elérni, hogy az újonnan nőtt részekben már ne legyen jelen. Emiatt a terápiákat addig kell folytatni, amíg a körömről a gombás rész le nem nő teljesen. Ez a kézkörmök esetében – azok gyorsabban nőnek – általában három hónapot jelent, míg a lábkörmöknél akár fél évet vagy annál is többet” – mondta a szakértő.

Fontos, hogy a teljes gyógyulásig még a családtagokkal se használjunk közös fürdőt, ha pedig muszáj, akkor a kádat és a zuhanytálcát fertőtlenítsük. Mert persze a körömgombát nem kapja el automatikusan mindenki – a gyerekek és a fiatalok ellenállóbbak vele szemben –, de a rizikót mindenképpen csökkenteni kell. Ha a gombás körmünkhöz érünk, akkor fontos az is, hogy utána alaposan mossunk kezet.

A kezelés ideje alatt nemcsak az érintett körmökre kell figyelni, hanem a cipőkre is, ha ugyanis azokat nem fertőtlenítjük, akkor a lábköröm visszafertőződhet. Ezek „ártalmatlanításának” legjobb eszközei a patikákban kapható formalinos kendők, amelyeket a cipőkbe kell helyezni, majd azokkal együtt 24 órára nejlonzacskóba zárni, majd 24 órás szellőztetés következik. A lábbeli csak ezt követően viselhető újra. A procedúrát minden olyan cipővel el kell végezni, amit gombás körömmel hordtunk.