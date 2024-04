Szín, márka, ár – ez mind befolyásolja, melyik gyógyszertől érzed jobban magad

"A kezelendő állapottól függően bizonyos színű és márkájú tabletták hatékonyabbak, mint mások" – mondta el kutatásokra támaszkodva Christian Jarrett pszichológus az IFL Science-nek. A British Psychological Societyben megjelenő cikkében kifejtette: a kék placebo tabletták jobb nyugtatók, mint a rózsaszínűek, a márkás és drága placebo tabletták pedig hatékonyabbak, mint az ismeretlenebbek vagy olcsóbbak.

Az is számít, melyik gyógyszer milyen színű. Fotó: Getty Images

Injekció kontra tabletta

Jó példa, amikor – a jelenséget vizsgálva – Parkinson-kóros betegeknek azt mondták, hogy a betegség új injekciós kezelését tesztelik rajtuk. A kezelés – ami valójában csak sóoldat volt – két injekciót tartalmazott. Az egyikről azt mondták a betegeknek, hogy 100, a másikról pedig hogy 1500 dollárba kerül. Meglepő eredmény született: minden betegnél javult a motoros funkció – a Parkinson-kór szokatlanul érzékeny a placebohatásra, valószínűleg a speciális neurológiai pályák miatt, amelyeket érint –, de azok, akik először a "drága" dózist kapták, nagyobb mértékű pozitív változásról számoltak be.