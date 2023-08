Puffadás: ezek a legfontosabb tesztek

A puffadás nagyon gyakori panasz, sokan szeretnék tudni, hogy mi áll a kellemetlen tünet hátterében. A diagnózis megállapításához, a panaszok függvényében több vizsgálatra is szükség lehet. Ilyen a laktóz, illetve a laktulóz teszt is, melyek csak nevükben hasonlóak, azonban mindkettő teljesen eltérő betegségeket vizsgál. Dr. Németh Alíz gasztroenterológus, hepatológus, az Allergiaközpont orvosa elmagyarázza a különbségeket.

Ezt vizsgáljuk: laktózintolerancia és SIBO

A laktóz és a laktulóz egyaránt diszacharid, vagyis kettős cukor. A laktóz, másnéven tejcukor lebontása a vékonybélben történik laktáz enzim segítségével. Laktózintolerancia esetén a beteg laktáz enzimtermelése lecsökken, emiatt nem tudja tökéletesen megemészteni az elfogyasztott tejcukrot.

A puffadás hátterében több ok is húzódhat. Fotó: Getty Images

A laktulózt a vékonybélben lévő enzimek nem tudják lebontani, csak a vastagbélben élő baktériumok képesek átalakítani. Problémát jelent, ha a vastagbél baktériumok a vékonybélbe kerülnek. Ilyenkor kontaminált vékonybél szindrómáról (SIBO) beszélünk.

Hasonló tünetek

A laktóz intolerancia tüneteinek súlyossága a szervezetben termelődő laktáz enzim aktivitásától, illetve mennyiségétől is függ. A tünetek a laktóz tartalmú ételek fogyasztását követő fél-egy óra múlva jelentkeznek: az érintettek hasfájásra, hasmenésre, intenzív bélhangokra, puffadásra panaszkodnak és ezek a tünetek akár egész nap tarthatnak.

SIBO esetén a rossz emésztés miatt elsősorban puffadás, hasi fájdalom, hasmenés, székrekedés, fokozott gázképződés, korai teltségérzés a panasz. A betegség hosszabb fennállásakor a nem kielégítő felszívódás miatt B12 vitaminhiány, vérszegénység, fogyás és csontritkulás jelentkezhet. Ez a különbség a két vizsgálatban

A laktózintolerancia és a SIBO diagnózisához is szükség van hidrogén kilégzési teszt elvégzésére. A vizsgálat azonos elven működik, a készülék a nem megfelelő emésztési folyamat során képződött hidrogént mutatja ki. A különbség, hogy a laktózintolerancia vizsgálata során laktózt, vagyis tejcukrot tartalmazó tesztoldatot kell fogyasztani, SIBO gyanú esetén azonban laktulózt tartalmazó tesztoldatot szükséges a páciensnek meginnia. A laktulóz vizsgálattal a vékonybélbe jutott, vastagbél baktériumok által előidézett erjedéses folyamatok létét lehet igazolni. A laktóz vizsgálattal pedig a csökkent laktáz enzim működést tudjuk kimutatni – magyarázza dr. Németh Alíz.

Az Allergiaközpont orvosa rámutatott, hogy habár a tünetek és a kivizsgálás módja is hasonló, két teljesen eltérő betegségről van szó, ennek megfelelően pedig a kezelés is különböző. A laktózintolerancia esetében laktózmentes diéta jelenti a megoldást, a SIBO kapcsán más típusú a diéta, és mellette gyógyszeres kezelésre is szükség van.