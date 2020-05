Ortopédus vagy reumatológus. Kihez menjek?

Mind az ortopédus, mind a reumatológus az ízületek, a csontok, az izmok és az inak betegségeit gyógyítja, nem csoda tehát, ha mozgásszervi fájdalmaink vannak, akkor elbizonytalanodhatunk, vajon kitől is kell segítséget kérnünk. Ha szeretnénk leegyszerűsíteni, akkor azt is mondhatnánk, tegyük fel ezt a kérdést: ízületi fájdalmunk sérülésből adódik? Ha a válasz igen, akkor nagy valószínűséggel ortopéd orvosra lesz szükségünk. Ha a válasz nem, akkor pedig reumatológushoz forduljunk. Ez azonban nem mindig ilyen egyszerű, ezért e cikkünkben bemutatjuk e két szakterületet és igyekszünk segíteni abban is, hogyan dönthetjük el, ortopédus avagy reumatológus enyhíthet fájdalmunkon, gyógyíthatja betegségünket.

Ha sérülésből adódnak a térdpanaszaink, az ortopéd orvos segíthet, ha nem kell műteni, akkor a reumatológus. Fotó: Getty Images

Nemcsak a lúdtalpon segítenek

A legtöbb embernek a lúdtalp az első, ami az ortopédusról eszébe jut, ám e terület képviselői nemcsak a lábdeformitásokkal és gerincferdüléssel foglalkoznak. Bár tény, ha gond van a bütykünkkel vagy kalapácsujj okoz tüneteket, akkor bizony őket kell felkeresni. Akkor is ortopéd orvoshoz kell azonban fordulnunk, ha akut vagy krónikus térdpanaszaink vannak. Ide tartoznak a kopások, vagy a sérülések miatt kialakuló porcleválások, szalagsérülések. Sőt, ortopédsebész lesz az is, aki, ha a gyógyszeres terápia már nem lenne elég, akkor műtéttel oldja meg térdproblémánkat.

E szakterület orvosai segítenek továbbá, ha a csípőnk okoz gondot. Legyen szó születési rendellenességből, életmódból vagy életkorból adódó, esetleg sérülés miatt kialakuló panaszokról, az ortopédus tudni fogja a megoldást, s ha szükséges, a műtéti beavatkozások közül is megmondja, melyikre van szükségünk. Hozzájuk fordulhatunk váll- könyök- és csuklófájdalmainkkal (teniszkönyök, impingement szindróma, befagyott váll szindróma, duzzanatok, sérülések), de akut és krónikus gerincelváltozások egy részével is, mint például a porckorongsérv, főképp, ha az már műtétet igényel.

Ez a leggyakoribb sportsérülés Az ízületek stabilitását, rögzítését biztosító ín- és ínszalagsérülések tipikus sportsérülésnek számítanak, lehetnek részlegesek vagy teljesek, attól függően, hogy maga a szakadás milyen mértékű. Ilyen jellegű sérülés elsősorban a legnagyobb terhelésnek kitett térdízületnél, az elülső keresztszalagnál jön létre. Ez teszi ki a sportsérülések 70-75 százalékát. További részletekért, az ín- és ínszalagsérülések kezelési lehetőségeinek bővebb leírásáért kattintson cikkünkre.

Gyógyszeres kezelések és egyéb terápiák

Ezzel szemben, ha nem sérülésből származó ízületi fájdalmaink vannak, legyen szó akár vállról, bokáról, térdről, csuklóról, könyökről vagy csípőről, felkereshetünk egy reumatológust is. Általánosságban elmondható, hogy azok a kopásos (degeneratív) ízületi megbetegedések, amelyek nem igényelnek műtéti beavatkozást, a reumatológia szakorvosaira tartoznak. Ilyen például a rheumatoid arthritis, aköszvényvagy az ínhüvelygyulladás. Reumatológus segíthet továbbá, ha derékfájással, idegbecsípődéssel, lumbágóval szenvedünk, de a csontritkulással kapcsolatos vizsgálatok és annak kezelése is e szakterület doktorainak feladata. Hozzájuk tartoznak továbbá olyan betegségek kezelései is, mint a csontlágyulás, a lupus vagy a Bechterew-kór. S a reumatológusok azok, akik a gyógyszeres kezeléseken túl a fizikoterápiát, gyógytornát, -masszázst és a fürdőkúrákat is felírják, ha épp arra van szükség ahhoz, hogy panaszaink megszűnjenek vagy enyhüljenek.

Vizsgáljuk meg panaszainkat ezek alapján

Ha azonban még mindezek után sem vagyunk biztosak abban, hogy mely szakterület orvosára is van szükségünk, nézzük át az alábbi listát, ami mankóként szolgálhat a döntésben.

Ortopédusra lehet szükségünk, ha:

ízületi, izom- vagy csontrendszeri fájdalmaink vannak, amik sérülés után kezdődtek el.

fokozatosan romló, terhelésre fokozódó csípő- vagy térdfájdalmaink vannak.

súlyos ízületi panaszaink vannak, melyek akadályozzák az adott testrész megfelelő működését is.

térd- vagy csípőízületi gyulladásunk van.

régebbi kezelésből fakadó ízületi fájdalmaink vannak.

ha már korábban szóba került, hogy térd- vagy csípőprotézisre lehet szükségünk.

Reumatológusra lehet szükségünk, ha:

több ízületet is érintő fájdalmaink vannak.

olyan ízületi fájdalmunk jelentkezett, mely nem magyarázható sérüléssel.

olyan ízületi-, izom-, vagy csontrendszeri fájdalmaink vannak, melyek reggeli merevséggel, lázzal, fáradtsággal járnak vagy mellkasi fájdalommal társulnak.

kullancscsípés után jelentkező ízületi fájdalmaink vannak.

izomfájdalmaink vannak, melyekhez nem társul más tünet.

ha elmúltunk 50 évesek és új, számunkra eddig nem ismert módon kezd fájni a fejünk vagy az izomzatunk.

ha hátfájásunk van, melyhez nem társul más fájdalom, vagy lábfájdalom is kíséri.

És ha még ezek után sem a megfelelő orvoshoz fordulnánk, nem kell aggódnunk, e szakterületek gyógyítói mindig türelmesen átirányítanak, ha nem jó helyen járunk. Ha pedig nem akarunk kockáztatni, kérdezzük meg háziorvosunkat, ő ugyanis rögtön tudni fogja, ortopédus vagy reumatológus lesz-e a mi emberünk, sőt, ha szükséges a beutalót is ő állítja ki.