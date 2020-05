A lumbágó kialakulásának okai

Élete során az ember több alkalommal is szenved valamilyen derékfájdalomtól. A latinul lumbágónak is hívott betegség szervi eredetű, vagy életmódhoz is köthető lehet.

a magyar lakosság jelentős részét érinti, Dr. Ferenc Máriát, az Országos Gerincgyógyászati Központ osztályvezető főorvosát kérdeztük a témáról. "Pár éve állandó derék- és lábfájdalmaim vannak. Kivizsgáltak, és megállapították, hogy lumbágóm van, pár mm-el elcsúszott a gerincem és szűkület van a csigolyában. Sajnos izomlazítón és fájdalomcsillapítón kívül mást nem ajánlottak. 51 éves vagyok, nem szeretném a hátralévő éveimet ilyen fájdalommal leélni. Szeretnék tanácsot kérni, hogyan gyógyulhatok meg" - írta Orvos Válaszol rovatunkba az egyik olvasónk. A derékfájdalom, vagyis lumbágó, Dr. Ferenc Máriát, az Országos Gerincgyógyászati Központ osztályvezető főorvosát kérdeztük a témáról. Mi a különbség a derékfájdalom és a lumbágó között? hátsó-alsó bordaívek és farredők közötti területen, melyhez társulhat alsó végtagba kisugárzó fájdalom, vagy felléphet a nélkül - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Ferenc Mária. lumbágó latin eredetű szó, pontos magyar jelentése derékfájdalom, németesen hexenschuss, illetve az angolszász irodalomban low back pain néven emlegetjük. A lumbágó egész pontos lokalizációját többféleképpen definiálják, de az Európai Irányelv szerint derékfájdalomról beszélünk, ha a fájdalom, vagy diszkomfortérzés lép fel a, melyhez társulhat alsó végtagba kisugárzó fájdalom, vagy felléphet a nélkül - mondta el a HáziPatika.com kérdésére Dr. Ferenc Mária. Kétségtelen, hogy a derékfájdalom a gerincbántalmak jellegzetes kísérő tünete, de a lumbágó önmagában nem mindig betegség, csupán egy kellemetlen állapot, amit az ágyéki gerincszakasz túlterheltsége, vagy rosszul adaptált mozgásminták idéznek elő. Egy adott pillanatban száz emberből 13-40 egyén derékfájós, a nemzetközi tanulmányok szerint - emelte ki a szakember. Egy nemrég végzett felmérés szerint a derékfájdalom világszerte több ember életét keseríti meg, mint további 300 más egészségügyi probléma, sőt, az adatok alapján a világon jelenleg minden 10-ik ember derékfájdalmakkal küzd. További részleteket az alábbi cikkre kattintva olvashat! akut (egy hónapon belüli) és krónikus (három hónapon túli) megjelenési formája. A derékfájdalomnak igen sok oka lehet, eredhet a gerinc rendellenességből, (degeneratív azaz kopásos elváltozás, porckorongsérv , trauma, csigolyacsúszás, gerinccsatorna szűkület, oszteoporotikus csigolya kompresszió, gyulladás, daganat) de a belső szervek (kis medencei szervek, vesék, hasnyálmirigy, aorta) megbetegedése is sugározhat az ágyéki régióra, vagy sok esetben pszichoszociáis dekompenzált állapot, stressz idézi elő. A lumbágó, azaz a derékfájdalom tehát bármennyire is számos kórképhez társulhat, de a klinikumban a mindennapokban a porckorong kopás, porckorongsérv, csigolyacsúszás, gerinccsatorna-szűkület,vagy egyéb, úgynevezett mechanikai eredetű gerinc rendellenesség reprezentáns tünete. Az időtartam és intenzitás szerint lehet(egy hónapon belüli) és(három hónapon túli) megjelenési formája. A lumbágó kialakulásának okai előboltosul a két csigolya közötti térből vagy sérvesedik, nemcsak a fájdalomérző idegvégződéseket nyomja, hanem a gerinccsatornából oldalt kilépő ideggyököt is, és akkor az alsó végtagba lesugárzó A gerincoszlopunkat csigolyák alkotják, amelyeket elől rugalmas porckorongok, hátul kétoldalt pedig ízületi tokkal körülvett és porccal fedett kisízületek kapcsolnak össze. Minden oldalról rugalmas szalag-és izomrendszer biztosítja a mozgást és stabilitást. A porckorongok az évek során a szervezet öregedésével veszítenek rugalmasságukból, kevésbé lesznek terhelhetők. A gerincünk strukurális alkotóelemeiben úgynevezett fájdalomérző idegvégződések vannak, s ha bármelyik elemben valamilyen károsodás, túlterhelés vagy működési rendellenesség lép fel, a fájdalomérző idegvégződések ingerületbe, izgalomba jönnek, és az izomzat reflexes túlfeszüléséhez vezetnek lumbágót okozva. Ha a porckorong, nemcsak a fájdalomérző idegvégződéseket nyomja, hanem a gerinccsatornából oldalt kilépő ideggyököt is, és akkor az alsó végtagba lesugárzó fájdalom isiász keletkezik. Tünetek és az érintett korcsoport A derékfájdalom előfordulása nem korhoz kötött, fiataloknál is találkozunk a problémával, de kétségtelen, hogy leginkább az aktív korosztályt érinti. Nőknél általában 50-55 éve felett, férfiaknál 35-40 év felett a leggyakoribb. Női-férfi arány 2,5:1-hez - magyarázta Dr. Ferenc Mária. A derékfájdalom önmagában egy tünet, de jellemző az akut fázisban a hirtelen fellépő lokális fájdalom, legtöbbször valamilyen provokatív tényezőre (nehéz súly emelése, hirtelen rossz mozdulat, trauma) kialakuló izomfeszülés, sokszor mozgásképtelen állapot. Társuló fizikális jel lehet az előrehajló ágyéki gerinctartás, vagy védekező oldalra hajlás, más néven antalgia. A deréktáj ütögetésre, nyomásra érzékennyé válhat. A krónikus fázisban a fenti tünetek kevésbé intenzívek, de a napi aktivitást korlátozzák, az életminőséget rontják - tette hozzá a reumatológus. A lumbágó kezelése Akut fázisban egy-két napos fekvés javasolt a megfelelő matracon, mely nem puha, nem süppedős. Fontos a megfelelő pozicionálás fekvő helyzetben, általában oldalt fekve, felhúzott csípővel és térdekkel tehermentesítődik leginkább az ágyéki porckorongunk. Tanácsos bizonyos gyulladáscsökkentő-fájdalomcsillapító gyógyszerek szedése, az úgynevezett nem szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő készítmények javasoltak izomlazítókkal, szükség szerint egy hétig - tíz napig - hangsúlyozta a szakember. A gyógytorna állapottól függően elkezdhető, de a masszázs és egyéb fizioterápiás módszerek akut fájdalomszindrómában nem feltétlenül indokoltak. Különböző lokális antireumatikus krémeket is lehet használni kiegészítő terápiaként. Ha a fájdalom tovább tart egy-két hétnél, vagy igen heves, esetleg alsó végtagi érzészavar, bénulásos tünetek, vagy széklet-vizelet tartási-indítási probléma lép fel, mindenképpen orvoshoz kell fordulni - hívta fel a figyelmet Dr. Ferenc Mária. Néha a megfelelően beállított szék, vagy kényelmes matrac is enyhíthet a tüneteken Krónikus esetben különböző fizioterápiás és alternatív gyógymódokkal, illetve ezek kombinációjával lehet próbálkozni, ami elősegíti a fájdalomcsillapítást, valamint az izomlazítást. Igazán preferált módszer azonban nincs. Hozzáértő kezekben a manuális mobilizáció, akupunktúra bizonyítottan jó fájdalomcsillapító hatású. Ma már szinte követhetetlen a terápiás módozatok sokfélesége, hatékonyságuk azonban sok esetben kérdéses. A funkció helyreállításában elsődleges a különböző gyógytornák, aktivitási programok szerepe. "Nagyon fontosnak tartjuk a terápiás betegoktatást is mind az akut, mind a krónikus derékfájdalomban. A krónikus derékfájdalom már együtt jár egy fokozott betegségtudattal is, amikor a pszichoszociális dekompenzált terhelő faktorok tetten érhetőek, ezért ebben a státuszban a pszichológiai és szociális támogatás, - ha megoldható - a terápia nélkülözhetetlen eleme" - emelte ki Dr. Ferenc Mária. Természetesen amennyiben a konzervatív terápiás módozatok nem segítenek, a derékfájdalom mind akut mind krónikus esetben a körültekintő kivizsgálással, állapotfelméréssel és korrekt indikációval sikeresen operálható. Mit tehetünk a megelőzésért? Elsődleges a derékfájdalmat előidéző rizikófaktorok kerülése. Ezek közé tartozik például a túlsúly, a hosszabban tartó ülés, vagy monoton statikai pozícióban végzett munka, nehéz fizikai megterhelés, dohányzás, stressz, mozgásszegény életmód, illetve a helytelen emelési technika is. Nagyon fontos gerincünk védelme érdekében az életmódváltás, rendszeres napi-heti mozgásterápia, megfelelő étrend, az ergonómiailag helyesen kialakított szék, a napi nyugodt alvást és gerincünk számára ideális alátámasztást nyújtó fekhely, matrac biztosítása. Gerincünket tudatosan lehet védeni. Ha bármilyen egészségügyi panasza lenne, Orvos Válaszol rovatunkban képzett szakemberek állnak a rendelkezésükre!