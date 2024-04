Megszólalt a jászberényi kórház főigazgatója a megszűnő rendelésről

Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a jászberényi kórházban tavaly év végén – a városvezetés tudta nélkül – megszűnt a gyermekneurológiai szakrendelés. Azóta csak új betegeket fogad a Szent Erzsébet Kórház szakrendelése, és bár az osztály ugyan újraindult, a régebb óta odajáró több száz gyereknek Budapestre kell járnia.

A jászberényi kórház vezetője most közleményben részletezte, milyen okok vezettek odáig, hogy egy időre megszűnjön a gyermekneurológiai szakrendelés. Emellett tisztázta azt is, hogy április 30-tól újraindul a rendelés. Dr. Besenyei Orsolya főigazgató a közleményében – melyet teljes terjedelmében az ATV tett közzé – úgy fogalmaz:

"A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház határozott célkitűzése, hogy intézményünk a jászsági emberek megelégedésére működjön, ennek pedig része a közvélemény hatékony tájékoztatása is. Megbízott főigazgatóként, több alkalommal is egyeztettem Budai Lóránt polgármesterrel és részletesen ismertettem a kórházban zajló folyamatokat. Úgy gondoltam: egyértelművé tettem polgármester úr számára is, hogy a híresztelésekkel ellentétben kórházunkban biztosított a folyamatos betegellátás. [....]

A két korábbi gyermekneurológus távozásának oka, hogy a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház és a gyermekneurológusok között létrejött személyes közreműködői szerződés a jogszabályi környezetváltozás miatt 2023.12.31-vel megszűnt. A Jászberényi Szent Erzsébet Kórház felvette a kapcsolatot a korábban rendelést végző gyermekneurológusokkal, ám az ő bérigényük havi bruttó 676.800- forint/fő díjazást, lebontva bruttó 84.600.- forintos óradíjat jelentett volna. Ezért az összegért nevezett szakorvosok havi 1 napot rendeltek volna.

Tekintettel arra, hogy a Gyermekneurológiai Szakrendelésre szükség van kórházunkban, a jogszabályban meghatározottaknak megfelelően egészségügyi szolgálati jogviszony keretében a korábbi orvosainknak ajánlatot tettünk, amit a nevezett gyermekneurológusok visszautasítottak, a megállapodás ezért nem jött létre.

Így a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházban a Gyermekneurológiai Szakrendelés 2024. januártól márciusig szünetelt. Ezen időszak alatt a Nemzeti Népegészségügyi- és Gyógyszerészeti Központ kijelölése alapján a betegek részére a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának Gyermekneurológiai Osztálya került kijelölésre.

2024 áprilisától a gyermekneurológiai szakrendelést Dr. Pál Szabolcs gyermekneurológus vette át. Az első rendelés április 30. napján lesz. Dr. Pál Szabolcs minden gyermekneurológiai kórképben szenvedő gyermeket el fog látni, függetlenül attól, hogy a gyermeket ki kezelte."

Az az állítás, ami a közösségi médiában olvasható, hogy az új gyermekneurológus a jövőben nem vállalja a „korábbi doktorék” betegeit: NEM VALÓS. [...]