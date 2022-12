Meghalt a hazai koraszülöttmentés egyik legjelentősebb alakja

Pintér Sándor 1934-ben született Debrecenben, ott szerezte meg orvosi diplomáját is. 1960-ban kapott állást a Szegedi Gyermekklinikán, ahol több mint fél évszázadot töltött a gyermekgyógyászat szolgálatában – írja a Szeged.hu. Munkássága során megújult a Gyermekklinika teljes épülete, ahol megalapította az ország első gyermekintenzív osztályát is. Nyugdíjasként, ha csak tehette, naponta visszajárt a klinikára.

Pintér Sándor a Magyar Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke volt. A dél-magyarországi régióban működő alapítvány eddigi tevékenysége alatt több mint húszezer gyermek életét mentette meg. A professzor az egyetlen rangidős gyermekgyógyászként foglalkozott koraszülöttmentéssel és ellátással hazánkban.

Munkásságát számos publikáció, tanulmány őrzi, de több szakmai elismerés és kitüntetés birtokosa is volt. Szeged 2017-ben választotta díszpolgárának, a Szeged Televízió abban az évben készített vele egy hosszabb beszélgetést. Az alábbi – a falán lógó – versrészletet is ott mutatta be, melyet egy húsz évvel korábban, koraszülöttként megmentett férfitól kapott:

Köszönöm mind helyett,

aki eddig nem köszönte meg,

amit megköszönni nem lehet,

az ép testet, tagokat, fejet,

hogy lebegsz mindegyikünk felett!

Köszönöm életünk, életed!

