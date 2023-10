Jön a helyszíni videóhívás a mentőknél

Háromról öt szintűre finomítják az ellátások sürgősségi besorolását, elemzik a segélyhívásokat, továbbá a mentőirányítóknak a jövőben nem csak egy egységes kérdezési protokoll szerint kell végezniük a munkájukat, a vakon gépelés is alapkövetelmény lesz számukra – számol be a Népszava azokról a változtatásokról, amelyeket az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) novembertől tervez bevezetni.

A mentőautók ezentúl nem mehetnek annyira gyorsan. Fotó: Getty Images

Részletesebb rangsorolást kapnak a betegek

Az új intézkedések között szerepel az is, hogy a mentők sebességét korlátozzák. Október elejétől még súlyosan sérült beteget szállítva, szirénázva is legfeljebb 30 kilométer per órával léphetik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet. November elsejétől pedig bevezetik az úgynevezett helyszíni videóhívást is. Ezt azt jelenti, hogy a segítségre szorulóról, illetve a körülményekről videóközvetítést adhat a mentésben közreműködő. Várhatóan változik a mentők priorizálási rendje is. Az eddig P1-P3 kategóriába sorolt hívások besorolását a jövőben P1 és P5 között osztályozhatják a hívásfogadók.