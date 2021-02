Ijesztő reakciót okozhat a Moderna vakcinája

Jellegzetes, haragospiros, kör alakú kiütésről számoltak be az oltás beadásának helye körül többen Amerikában, miután a Moderna vakcinájával oltották be őket. A köznyelv már külön elnevezést is adott a látványos oltási reakciónak: ez a COVID-kar. Bár a nagykiütéselső ránézésre ijesztő lehet, az orvosok mindenkit igyekeznek megnyugtatni, hogy teljesen ártalmatlan, legfeljebb néhány napig viszkethet, majd nyomtalanul felszívódik. "A kiütés feltehetően annak a jele, hogy az oltóanyag hatására a szervezet immunrendszere működésbe lépett, azaz az oltás hatásos volt" - nyilatkozta az USA Today megkeresésére dr. Esther Freeman, a Massachusettsi Általános Kórház bőrgyógyász igazgatója, aki maga is több fotót osztott már meg a különös oltási reakcióról, biztosítva az embereket, hogy ez egy ismert, de ártalmatlan mellékhatás.

A doktornő tagja a kórház esettanulmányokat gyűjtő csoportjának is, amelyek a beoltott emberek COVID-19 elleni vakcinákra adott különféle tüneteit regisztrálják és vizsgálják - ők mindeddig 14 COVID-kar esetet rögzítettek hivatalosan, ám valószínűleg ennél jóval több embernél jelentkezett a panasz.

A jellegzetes kiütés pár nap után nyomtalanul felszívódik. Fotó: Mass General Brigham kórház

Sajog és viszket, de elmúlik

A COVID-kar orvosi megnevezése a "késleltetett bőrtúlérzékenység", ezt a jellegzetes mellékhatást jelenleg is vizsgálják a bőrgyógyászok és allergológusok. A vöröslő kiütés csak azon a karon jelenik meg, ahova az oltást beadták, átmérője 10-15 centiméter is lehet, a tapintása néha fájdalmas, és előfordul, hogy viszket is. Dr. Freeman szerint bár a kiütés ránézésre drámai, jellemzően egy héten belül nyomtalanul elmúlik. Az adatokból az is kitűnik, hogy a COVID-kar gyakrabban jelentkezik a 30-40 év közöttieknél, azon belül is a hölgyeknél, ez azonban csalóka lehet, lévén a tengerentúlon a Moderna vakcinájával kezdték el beoltani az egészségügyi dolgozókat, akik között több a nő, és akik jellemzően ebből a korosztályból kerülnek ki.

Oltóanyag-specifikus tünet

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, mindegyik koronavírus elleni védőoltásnál megfigyelhetőek voltak bizonyos oltási reakciók, a vakcinázás utáni napokban a legtöbben levertséget, fejfájást, hőemelkedést tapasztaltak. Ezek általánosan előfordultak az összes, jelenleg a világon alkalmazott vakcinánál. A jellegzetes kiütés igazi különlegessége azonban, hogy csak azoknál a személyeknél jelentkezik, akik az amerikai Moderna vakcináját kapták meg - annak ellenére, hogy az hatásmechanizmusában nem különbözik a Pfizer-BioNTech vakcinától. Mindkét típusú oltóanyag az mRNS-alapú vakcinák közé tartozik, az összetevőik között azonban lehetnek eltérések, a szakemberek szerint ezzel magyarázható, hogy a COVID-kar csak a Moderna oltóanyagával beoltottaknál volt megfigyelhető, és a vakcina klinikai fázisában is dokumentálták az előfordulását.

Szintén érdemes megemlíteni azt is, hogy míg a legtöbb oltási reakció a vakcinázást követő egy-két napban jelentkezik, addig a furcsa kiütés ennél később, az első adag vakcina beadását követően 5-9 nappal bukkant fel. Ebből a szakértők arra következtetnek, hogy egyfajta késleltetett allergiás reakció okozza azt, ez azonban nem jelenti azt, hogy az oltás második adagját ne lehetne beadatni. Dr. Kim Blumenthal, a Harvard Egyetem orvosi karának járványtani és allergológus professzora azt tanácsolja, hogy ha a kiütés nagyon fáj vagy viszket, érdemes fájdalomcsillapítót, illetve allergia elleni gyógyszert bevenni, valamint az oltás második adagját a másik karunkba kérni. A szakértő hangsúlyozta, hogy a kiütés nem fertőző, ezért pánikra semmi ok, pusztán múló tünetről van szó, ami teljesen ártalmatlan. A koronavírus ugyanakkor akár életveszélyes megbetegedést is okozhat, ezért mind a Moderna, mind a többi vakcina beadatása továbbra is erősen ajánlott.

