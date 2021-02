Koronavírus: már nem védekezünk olyan fegyelmezetten

A nyári adatokhoz viszonyítva jelentősen visszaesett azon felnőtt lakosok száma, akik a védőoltás megjelenésétől várják a koronavírus-járvány gyors lezárását. Míg júliusban csaknem minden harmadik magyar a hatékony vakcináció megjelenésétől tette függővé a vírus leküzdését, jelenleg a magyar felnőttek csak valamivel több mint ötöde (22 százaléka) gondolja így. A nagy többség (25 és 22 százalék) most inkább a kormány és/vagy a járványügyi hatóság bejelentése után tekintené lezártnak a járványt, míg további 20 százalék a szigorító intézkedések feloldásával érezné megoldottnak a krízishelyzetet - mutattak rá az Ipsos COVID-19-kutatássorozatának februári eredményei.

Az idősebb korosztály tagjait az átlagnál jobban megnyugtatja az új típusú koronavírus elleni oltóanyagok magyarországi megjelenése, míg a fiatalok a központi szigorító intézkedések feloldását említik a többi társadalmi réteghez képest gyakrabban. További érdekesség, hogy a 30 év alattiak általánosságban bizonytalanabbnak tűnnek a kérdést illetően, mint más korcsoportok (11 százalékuk tartózkodott a válaszadástól, szemben a 7 százalékos lakossági átlaggal).

A lakosság általános oltási hajlandósága a friss mérés szerint 47 százalék, míg a hivatalos weboldalon regisztráltak aránya a teljes felnőtt lakosság bázisán mérve 21 százalék (amelyben benne van az a néhány százalék is, akik már megkapták a védőoltást). Korosztályok szerint nézve már jelentős különbségek rajzolódnak ki. A 60 év felettiek oltási hajlandósága például csaknem duplája (63 százalék) a 30 év alatti korosztályénak (34 százalék). A jelenleg elérhető, COVID-19 ellen védelmet nyújtó oltásokra nyitott magyarok 45 százaléka egyébként már regisztrált a kormány által létrehozott weboldalon. A regisztrációs hajlandóság az életkor előrehaladtával szintén dinamikusan nő, a 60 év felettiek többsége már megtette szükséges lépéseket ahhoz, hogy minél előbb vakcinához jusson.

Lazult az általános fegyelem

A friss kimutatás szerint az országban továbbra is magas a maszkviselés és a gyakori kézmosás aránya, demográfiai szegmenstől függetlenül. A további személyes védekezési formák tekintetében ugyanakkor jelentős visszaesés mérhető az elmúlt hónapban. Nemcsak januárhoz, de a karácsonyi időszakhoz képest is jóval bátrabban találkoznak a barátaikkal, utaznak belföldön, illetve mennek közösségbe a magyarok. Az általános fegyelem lazulását emellett a kézfogások növekvő gyakorisága is jelzi, amely a szeptemberi, azaz a koronavírus-járvány második hulláma előtti szintre állt vissza.

