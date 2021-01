Koronavírus: kérhetem az oltást, ha allergiás vagyok?

Félreértést szült egy korábban megjelent hír, miszerint az új típusú koronavírus elleni védőoltás allergiásoknak nem ajánlott. Emiatt sokan kizárva érezhették magukat az oltási körből, hiszen manapság egyre több embernek van valamilyen allergiája. Az igazság azonban az, hogy az oltást csak akkor nem ajánlott beadatni, ha az összetevők valamelyikére vagyunk igazoltan allergiásak, esetleg ezek már ki is váltottak korábban anafilaxiát, vagyis súlyos allergiás reakciót - ismertette dr. Hidvégi Edit, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Pollen-, étel-, poratka- vagy háziállat-allergia esetén tehát nem kell aggódnunk, nyugodtan igényeljük az oltást. Ezen kívül azonban további kérdések is felmerültek, a szakember ezek megválaszolásában is segít.

Az allergia önmagában nem kizáró ok a koronavírus-oltás esetében. Fotó: Getty Images

Már volt anafilaxiám, beoltathatom magam?

Anafilaxiát több allergia is okozhat, elsősorban étel-, rovarméreg- és gyógyszerallergia esetén szokott előfordulni. Azonban az, hogy korábban valamilyen okból anafilaxiás sokkot éltünk át, önmagában nem kizáró ok a koronavírus elleni oltás szempontjából. Ha korábban már jelentkezett nálunk anafilaxiás sokk, akkor annak lezajlását követően kivizsgáláson kellett átesnünk, ahol pontosan megállapították, hogy mi okozta a súlyos reakciót. Az anafilaxia csak akkor kizáró ok az olthatóság szempontjából, ha a sokkot az oltás valamelyik összetevője okozta. Az érintetteket különös körültekintéssel, az esetleges anafilaxia ismételt előfordulására felkészülve oltják be.

Mi történik, ha anafilaxia lép fel oltás után?

Az oltást követően 30 percig az orvosi rendelőben, szakember felügyelete mellett kell maradnunk. Ennyi idő alatt már kialakulnak az anafilaxia tünetei: kezdetben főként fulladás, nehézlégzés, verejtékezés, sápadtság jelentkezhet, illetve előfordulhat még az arcon ödéma is. A súlyos allergiás reakciót mutató páciensek ellátására az oltópontok fel vannak készülve.

Az anafilaxiás betegnek azonnal adrenalint, pontosabban epinefrin injekciót kell kapnia, ez megfékezi a tünetek súlyosbodását. Megfelelő ellátás esetén az anafilaxiás reakció maradványtünetek nélkül gyógyul. Később azonban javasolt egy szakemberrel konzultálni, és kivizsgáltatni, hogy pontosan mi okozta a panaszokat, hogy az adott összetevőt a jövőben elkerülhessük. Így pedig akár az is elképzelhető, hogy a több COVID-19 elleni védőoltás közül az egyiket nem kaphatjuk meg a veszélyes összetevő miatt, egy másik vakcinával viszont beoltathatjuk magunkat.

Mikor segít az antihisztamin oltás előtt?

Az antihisztamin az allergiás tünetekre hat, mégpedig azáltal, hogy blokkolja a szervezetben a hisztamin felszabadulását. Ráadásul hisztaminintolerancia esetén segíthet megelőzni az oltás után jelentkező helyi reakciókat, például a bőrpírt és a viszketést. Anafilaxia ellen azonban hatástalan, a súlyos allergiás reakciót tehát sem megelőzni, sem kezelni nem lehet antihisztamin bevételével.

