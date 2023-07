Darabokra tört a péniszimplantátuma, így is marad

A New Yorker magazin, és a ProPublica nevű New York-i civilszervezet néhány nappal ezelőtt jelentetett meg egy-egy cikket, melyekben az elismert Beverly Hills-i urológus, James Elist által kifejlesztett Penuma nevű pénisznagyobbító beavatkozást veszik górcső alá – írja a 24.hu. A műtét során a pénisz merevedéséért felelős, úgynevezett barlangos test nevű része fölé ültetik az implantátumot, amely a szerv hosszán nem, csak a vastagságán változtat. A beavatkozás 15 ezer dollárba, azaz mai árfolyamon több mint 5 millió forintba kerül, és eddig ötezer férfin végezték el. A páciensek között rengeteg olyan van, aki elégedett a beavatkozással, de vannak olyanok is, akik megrázó tapasztalatokról számoltak be.

A Business Insider szerint a péniszimplantátumok piaca 2027-re világszerte eléri a 640,5 millió dollárt (közel 217 milliárd forintot).

Biztos, hogy változtatni akarsz a méretén? Fotó: Getty Images

A körülmények sem voltak megfelelők

A kritikusok szerint a beavatkozást elsietett konzultáció előzte meg, és számos szükségtelen utókezelés követte. Egyes páciensek pedig még visszafordító műtéteket is elvégeztettek magukon, amitől a végén sok esetben még rosszabb állapotba került a péniszük, mint amilyen a helyreállító beavatkozás előtt volt. Emmanuel Jackson modell még 2013-ban, 26 éves korában nyert ingyenes pénisznagyobbító műtétet, majd 2021-ben egy panaszt is benyújtott a félresikerült kezelés miatt a kaliforniai orvosi kamaránál

Jackson 2018-ban jutott el arra a pontra, hogy a pénisznagyobbítás okozta kellemetlenségek miatt orvoshoz fordult. Ekkor egy clevelandi klinikán azt közölték vele, hogy az implantátum darabokra tört, és ezek a darabok a bőre alatt úsznak. A modell addigra már különböző online fórumokon azt is megtudakolta sorstársaitól, hogy a használhatatlanná vált implantátum eltávolításából nagy baja lehet, mivel a visszaállító műtét akár tovább is ronthat a helyzeten.

A férfiak szubjektíven felfogott, érzékelt "férfiasságát" és öntudatát jelentős mértékben meghatározza a hímvesszőjük mérete és "teljesítő képessége". Ez pedig a szakértők szerint nem független attól, hol él a férfi. Részletek!

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!