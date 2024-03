Christina Applegate szomorú részletet osztott meg szklerózis multiplex betegségéről

Pár évvel ezelőtt diagnosztizáltak szklerózis multiplex betegséget Christina Applegate színésznőnél. Mint annak idején megosztotta a nyilvánossággal, az első tünetei a végtagok bénulása volt, és többszöri ájulás. Végül tavaly visszavonult a színészi pályától.

Februárban még részt vett egy díjátadó gálán, de oda már kislánya támogatásával érkezett. Idén is megjelent az Emmy-gálán – botra támaszkodva. A közönség óriási tapssal fogadta.

Fotó: Getty Images

Most a People magazinnak adott interjújában őszintén beszélt állapotáról, és a vele járó kellemetlenségekről, például arról is, hogy felnőttpelenkát kell hordania. „Nos, bepisilsz... a nadrágodba. Mert lehet, hogy nem érsz ki időben a mosdóba. Szóval én pelenkát hordok - mondta el, és az interjún meg is mutatta a virágmintás segédeszközt a nadrágja derekát lejjebb húzva.