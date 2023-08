Gálvölgyi János: „Úgy érzem magam, mint akit kicseréltek”

Pápa környékén, egy ismert szállodában pihente ki betegsége megpróbáltatásait Gálvölgyi János. A Blikk azt írja, a színész újra a régi, láthatóan jókedvű volt a családja körében.

„Mintha letudtam volna a francia idegenlégió kiképzését”

„Úgy érzem magam, mint akit kicseréltek, s mint aki letudta a francia idegenlégió kiképzését. Mert nagyjából így éltem meg a betegséget” - nyilatkozta a színész. Hozzátette: betegsége ideje alatt nem tudta megmondani, mikor adja fel a szervezete a küzdelmet. „De már túl vagyok rajta, ez is a múltam része” - emelte ki Gálvölgyi, aki ősszel már visszatérne a színházi teendőkhöz.

Gálvölgyi János az otthonában, 2019. április 9-én. Fotó: MTVA/gyűjtemény: Keleti Éva

Ahogy korábban mi is megírtuk, a 74 éves színész még májusban lett rosszul az otthonában, azonban végül a lányai vitték be a kórházba, miután 40 perc várakozás sem érkezett meg a mentőautó. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított, az ügy miatt elmarasztalás is történt, illetve minden mentésirányítónak szakmai továbbképzést fognak tartani.