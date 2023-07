OMSZ: Elmarasztalás történt a Gálvölgyi-ügy miatt

Véget ért az Országos Mentőszolgálat belső vizsgálata, amit Gálvölgyi János esete miatt indítottak. A Naphíre.hu úgy tudja, elmarasztalás is történt.

Ahogy azt mi is több cikkben megírtuk, a 74 éves színész otthonában lett rosszul, azonban végül a lányai vitték be a kórházba, miután 40 perc várakozás sem érkezett meg a mentőautó. Az ügyben a rendőrség is vizsgálatot indított.

Továbbképzést fognak tartani a mentésirányítóknak. Fotó: Getty Images

A Naphíre.hu megkérdezte az Országos Mentőszolgálatot is a belső vizsgálat eredményéről. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője azt írta, hogy a vizsgálat során elemezték a telefonbeszélgetések hanganyagait, ellenőrizték a számítógépes rendszerekben rögzített egyéb adatokat, a szabad mentőkapacitást, és az érintett mentődolgozókat meghallgatták.

Az intézkedések szakmai értékelése szerint a segélyhívást fogadó mentésirányító rosszul döntött, amikor a bejelentőtől kapott információk alapján az esetet nem az életveszélyes kategóriába („P1 riasztás”) sorolta. Ennek következtében a rendelkezésre álló és riasztható rohamkocsi azonnali kiküldésére nem került sor. Egy másik mentésirányító az ismételt hívások kezelésekor kommunikációs hibát vétett. A felelősség megállapítása elmarasztalást vont maga után

- áll a válaszban. Azt is írta, hogy a mentésirányítóknak intenzív szakmai továbbképzést fognak tartani még a nyáron, "amely egyebek mellett jogi, kommunikációs, pszichológiai, és mentés-szakmai elemeket, valamint gyakorlatokat is tartalmaz".