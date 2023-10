Egyre fiatalabbakat érint ez a népbetegség

Az elmúlt 20 évben a duplájára növekedett itthon a cukorbeteg felnőttek és gyerekek száma. Az adatok szerint 2021-ben 1,1 millió felnőtt élt cukorbetegként, a 18 év alattiak körében pedig 5158 diabéteszes esetről tudtak.

A rossz táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód és a túlhajszolt életvitel egyaránt kedvez a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának. Ma már ez nem csak az idősebbek problémája, hiszen azt láthatjuk, hogy a gyermekek körében is gyakoribbá vált a diabétesz, részben a helytelen életmód következtében”

– mutatott rá dr. Bartos Tímea, az Affidea Magyarország belgyógyász szakorvosa, diabetológusa. Mutatjuk, a szakember szerint mit kell mindenképpen tudnod erről a betegségről.

A gyermekek körében is gyakoribbá vált a diabétesz. Fotó: Getty Images

Ebben más a 2-es típus, mint az 1-es

Az 1-es típusú cukorbetegség esetén valószínűsíthetően egy autoimmun mechanizmus következtében károsodik a hasnyálmirigy bétasejtjeinek működése, és így nem termelődik elegendő inzulin. Ezzel szemben a 2-es típusú diabétesznél a hasnyálmirigy termel inzulint, de az nem tudja megfelelően kifejteni a hatását, az inzulinrezisztencia miatt.

Ez a kóros folyamat évekig lappanghat tünetmentesen, de bizonyos jelek azért árulkodóak lehetnek, például az alábbiak:

gyakori ivás és vizelés,

homályos(abb) látás,

fejfájás,

fáradtság,

hirtelen és indokolatlanul bekövetkező testsúlycsökkenés,

fokozott izzadás,

gyakori húgyúti és hüvelyi fertőzések,

nemi szerv gyulladása (férfiaknál is),

bizonyos bőrtünetek megjelenése,

nem gyógyuló sebek kialakulása.

Komoly következményei lehetnek

A 2-es típusú diabétesz kialakulásában a genetikai tényezők mellett szerepet játszik az elhízás, a magas cukor- és kalóriatartalmú ételek nagyarányú fogyasztása, a mozgásszegény, ülő életmód és a stresszes életvitel is. Mivel a cukorbetegség eleinte nem feltétlenül okoz panaszokat, rendszeres szűrése rendkívül fontos, hiszen nagyon komoly szövődményekkel jár a betegség.

„A cukorbetegek körében jóval gyakrabban fordulnak elő a szív- és érrendszeri betegségek, így a szívinfarktus és a stroke, valamint a perifériás érbetegségek is, amelyek súlyos esetben akár amputációval is végződhetnek. A magas vércukorszint tönkreteszi az idegeket; az életvitelt rontó, fájdalmas neuropátia alakulhat ki. A szem is károsodhat, akár meg is vakulhat a cukorbeteg, illetve a magas vércukorszint a vese működését is veszélyezteti, súlyos esetben veseelégtelenség is felléphet” – emelte ki dr. Bartos Tímea.

Ilyen gyakran érdemes szűrésre menni

A diabetológus szerint 40 év felett évente legalább egyszer érdemes laborvizsgálatot végeztetni. Akinél fokozottan fennáll a diabétesz kialakulásának veszélye, különösen fontos a helyes táplálkozás és a rendszeres testmozgás beiktatása az életvitelbe. Ma már a cukorbetegség minden típusát lehet modern készítményekkel – tablettákkal vagy injekciókkal – kezelni, ezt egészítik ki az életmódbeli javaslatok. Fontos a szénhidrátszegény – vagyis naponta csupán 160 gramm szénhidrátot engedélyező – diéta, a rendszeres fizikai aktivitás, valamint az optimális testsúly megtartása is.