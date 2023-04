Csendes kór, ami csak szűréssel fedezhető fel

A vérnyomás optimális mértéke 120/80 alatt van, 130/80-85-ig még elfogadható, de már nem optimális az érték, így a páciens utánkövetése javasolt. Magas vérnyomásról 140/90 fölött beszélhetünk, aminek természetesen az értékek emelkedésével enyhe, középsúlyos és súlyos fokozatait különböztetjük meg. „A magasvérnyomás-betegségnek lehetnek tünetei, például ilyen lehet a fáradékonyság, a fejfájás vagy a hidegrázás, de a hipertóniás betegek jó része teljesen panaszmentesen éli mindennapjait, a magas vérnyomást gyakran csak akkor fedezik fel, ha már kialakult valamilyen komolyabb szövődmény. Éppen ezért fontos a vérnyomás rendszeres ellenőrzése, a szűrés” - mondta el Dr. Alwazir Foris, az Affidea Magyarország kardiológusa.

Súlyos gondokat okozhat a magas vérnyomás

A szervezetünk érrendszere alapvetően optimális vérnyomás érték esetén funkcionál normálisan, így magas vérnyomás esetén az erek felülete károsodik, különösen a kisérhálózatok. Kialakulhat érelmeszesedés, mikro bevérzések, különböző mikro sérülések, illetve a magas vérnyomás jelentősen megterheli a létfontosságú célszerveinket, így például a vesét, szívet és az agyat is. A magas vérnyomás tulajdonképpen egy rizikó, ami megnöveli a stroke, a szívritmuszavar, a szívinfarktus, a veseelégtelenség, a perifériás érbetegség kialakulását. A hipertónia népbetegségnek számít Magyarországon: az elmúlt 18 évben a felnőtt lakosság körében 80 százalékkal nőtt előfordulása, a felnőttek közel 40%-át érinti. 2019-ben a férfiaknál 3735, a nőknél 4198 megbetegedés jutott tízezer lakosra. Az idősebb korosztályokban rendre gyakoribb a magasvérnyomás-betegség, mint a fiatalabbakban, 2019-ben a 19–24 évesek körében 314, míg a 75 éves és annál idősebb korosztályban már 9203 volt a tízezer lakosra jutó esetek száma.

A hipertónia kezelhető, de nem gyógyítható. Fotó: Getty Images

Dr. Alwazir Foris elmondta: a kor előrehaladtával folyamatosan növekszik a hipertónia előfordulása, fokozott kockázati csoportba tartoznak azok, akik súlyfelesleggel rendelkeznek, dohányoznak és keveset mozognak vagy akinek a szülei magasvérnyomás-betegségben szenvedtek. Ha egy nőnél a várandósság ideje alatt magas vérnyomás alakult ki, akkor számíthat rá, hogy később is jelentkezik majd idősebb korban a probléma. Szintén rendszeresen ellenőrizni kell azokat a pácienseket, akik stressz hatására produkálnak magas vérnyomásértékeket, például az orvosnál. A magasvérnyomás megelőzésében fontos szerepet játszik az egészséges életmód (stressz csökkentése, egészséges étrend tartása, csökkentett sófogyasztás, alkoholfogyasztás mérséklése, dohányzás elhagyása és a rendszeres testmozgás végzése).

Bár a magas vérnyomás gyakori, mégis számtalan tévhit él ezzel kapcsolatban az emberekben. A kardiológus szakorvos hangsúlyozta: „Sokan például úgy gondolják, hogy a kor előrehaladtával normálisnak tekinthető, ha a vérnyomás is emelkedik. Például találkoztam olyan 70 év feletti pácienssel, aki 70 éves lévén normálisnak gondolta a 170/100-as vérnyomás értékeit. Sokan hisznek a gyógyteákban is olyannyira, hogy képesek a gyógyszereiket elhagyni, ami nem jó megoldás. Tisztában kell lenni azzal is, hogy a magas vérnyomás egy olyan betegség, amit hatékonyan lehet kezelni, de kigyógyulni nem lehet belőle. Ma már rendelkezésre állnak olyan hatékony gyógyszerek, amelyekkel kiválóan karbantartható a hipertónia és a páciens hosszú életet élhet jó életminőséggel, illetve a súlyos szövődmények kockázata is jelentősen csökkenthető” - magyarázta Dr. Alwazir Foris.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!