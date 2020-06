Az ülőmunkát végzők számára léteznek speciális laborvizsgálatok?

Egy teljes körű laborvizsgálat alkalmával a többi között vizsgálják szervezetünk ásványi anyag- húgysav-, vércukor - és vérzsír szintjét, valamint a máj- és vesefunkciók működését. Az alap vizsgálatokon kívül azonban számos eset van mikor, - például egy betegség pontos megállapításához - kiegészítő szűrésekre is szükség lehet. És bár a legtöbb ember nem tud róla, de speciális vizsgálatokat azoknak is érdemes elvégeztetni, akik huzamosabb ideje ülőmunkát végeznek.

Laborvizsgálatok, amelyeket a háziorvostól kérhetünk - részletekért kattitson!

Az ülőmunka hatása szervezetünkre

A folyamatos üléssel kapcsolatban a legtöbbször a hát- és gerincproblémák veszélyeire figyelmeztetnek bennünket, holott az ülő életmód sokkal több egészségügyi kockázatot rejt magában. Szakemberek évek óta hangoztatják már, hogy az ülőmunka gyakorlatilag az új dohányzás: azaz az irodai dolgozóknál nagyobb a veszélye a diabétesz, a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának és az idő előtti elhalálozásnak, ezen kívül könnyebben szednek magukra fölös kilókat is.

Kutatások igazolták, hogy az ülőmunka hatására közel harminc százalékkal megnő az úgynevezett metabolikus szindróma esélye. Metabolikus szindróma alatt azt értjük, mikor több, egymással összefüggő anyagcserezavar együttesen áll fenn a szervezetben. Ezek a zavarok alapvetően négy részre bonthatók: az egyik a zsíranyagcsere zavara, a második a szénhidrát-anyagcsere zavara, a harmadik az elhízás, a negyedik pedig a magas vérnyomás.

Speciális vizsgálatokat is érdemes elvégeztetnünk

Felmérések szerint az ülőmunkát végzőknél kétszer akkora a szív- és érrendszeri betegségek előfordulása, mint azoknál, aki inkább állnak munka közben. A napi nyolc vagy akár még több órát ülő nők szervezetében pedig akár kétszer-háromszor nagyobb eséllyel keletkezik vérrög. A vérrög életveszélyes szövődmény - például a tüdőembólia - forrása is lehet.

De a folyamatos ülés a túlsúly és azelhízáskockázatát is megnöveli, ráadásul pedig az ilyen életmódot folytatóknál azinzulinrezisztenciavagy akár a cukorbetegség rizikójával is számolni kell. Szakemberek szerint a hosszan tartó ülés miatt megváltozik az inzulin hatása a szervezetben, azaz azé a hormoné, amely szabályozza a szénhidrát-anyagcserét.

Előzzük meg a bajt laborvizsgálatokkal!

Megelőzés szempontjából rendkívül fontos lenne, hogy amennyire csak lehetőségünk van - munka közben is - minél több mozgást iktassunk be mindennapjainkba. Az életmódváltás mellett azonban a rendszeres szűrésekről sem szabad elfeledkezni, ezek segítségével ugyanis még időben elcsíphetők és kezelhetők a szervezetünkben jelenlévő rendellenességek. A hosszú ideje ülőmunkát végzők számára tehát akár életmentő is lehet az alábbi laborvizsgálatok elvégzése.

Trombózisveszély kiszűrése

Ma már többféle - például véralvadási és genetikai - vizsgálat is létezik a trombóziskockázat szűrésére. A vizsgálat irányának meghatározásához mindenképpen kérjük háziorvosunk, szakorvosunk segítségét.

Szív- és érrendszeri rizikófelmérés

Kardiovaszkuláris laborvizsgálattal a koszorúér betegség, azérelmeszesedésés a stroke kockázatát vizsgálják. Az ilyen jellegű vizsgálati csomagokban megmérik a többi között az érintett koleszterin-, triglicerid-, vércukor- , homocisztein- és CRP szintjét.

Inzulinrezisztencia vizsgálat

Az ülőmunkával gyakran együtt járó mozgásszegény életmód és súlygyarapodás miatt érdemes az inzulinrezisztencia tesztet is elvégeztetni.