Két hete lett rosszul, néhány nap múlva pedig meg is halt egy 37 éves családanya. Az esetről hátrahagyott férje, Szabó János beszélt az RTL Híradójának. A riport szerint a nő saját házuk udvarán esett össze, miután hazaért és kiszállt az autóból.

Az anya váratlanul meghalt, az apa 5 gyerekkel maradt egyedül. A kép illusztráció, forrása: Getty Images

Hirtelen szívhalál

Az RTL információi szerint valószínűleg hirtelen szívhalál következett be a feleségnél. Azonnal mentőt hívtak hozzá, majd a szomszédok és az időközben kiérkezett életmentők összesen nagyjából 40 percig küzdöttek a nő életéért. Az anyának akkor, a nagy küzdelem után helyreállt a keringése, így bevitték őt a kórházba. Hat napig kezelték az intenzív osztályon, de végül nem sikerült megmenteni az életét.

Az apa tehát egyedül maradt az öt gyerekkel: a 14, 12, 9 és 7 éves fiúkkal, illetve egy 5 éves kislánnyal. Ők még nem is igazán fogták fel, hogy ez mit jelent. A kislány mindenesetre azt mondta a stábnak, „anyuci már angyal lett”, most pedig az égből vigyáz a családjára.

Kétszer adott életet a lányának ez a nő.

Nehéz helyzetbe kerültek

A tragédia nemcsak lelkileg, de anyagilag is igen nehéz helyzetbe sodorta a családot. Az apa ugyanis eddig úgy tartotta el héttagú családjukat, hogy rengeteget túlórázott – most viszont ezt már nem tudja megtenni a gyerekek miatt. A temetést a barátok és rokonok összefogásának köszönhetően tudta kifizetni a férfi, de még így is sok a kiadás. A családon a Fatima Ház Alapítvány is igyekszik segíteni.

Az alapítvány vezetője, Kerekes Ágnes az RTL-nek azt mondta, a család megsegítésére gyűjtésbe kezdtek. Tartós élelmiszereket és pénzt gyűjtenek, amelyek egy részét már múlt héten átadták az apának, illetve segítettek a számlák kifizetésében is.