Állandóan megbetegszel? Meglepő oka lehet

A bölcsődei, óvodai és iskolai közösségekben a kórokozók könnyebben terjednek, a légúti betegségek ezért sokaknál szinte egymást követik ebben az időszakban. A gyakori betegségek kapcsán érdemes azonban az allergia lehetőségére is gondolni – mutatott rá dr. Balogh Ádám gyermekgyógyász, allergológus, a Budai Allergiaközpont orvosa.

Mikor gyanakodjunk?

A kórokozók közösségben való gyors terjedése mellett az immunrendszer éretlensége is hozzájárul a gyakori gyermekkori betegségekhez. Emiatt természetesnek vesszük, ha egy gyermek évente 5-6 alkalommal beteg. Akkor azonban érdemes a háttérben egyéb okot is keresni, ha a betegségek ennél gyakoribbak, szinte összefüggőek az őszi és téli hónapokban, vagy egyéb tünetek is jelentkeznek.

A visszatérő betegségek hátterében sok esetben allergia húzódik. Fotó: Getty Images

Allergia miatt fogékonyabb a betegségekre

Egyéb tünet lehetnek például elhúzódó köhögés, vagy náthás tünetek, orrfolyás, orrdugulás. Gyakori tüsszögés, szem- és orrviszketés is figyelmeztető jel lehet, hogy nem pusztán megfázásról van szó, hanem allergia alakult ki a gyermeknél, ezek pedig valójában a szénanátha tünetei. Dr. Balogh Ádám elmondta, hogy a nem kezelt allergia miatt az orrnyálkahártya gyulladásban van, így védtelenebb a kórokozókkal szemben. A fel nem ismert allergia miatt tehát gyakoribb megbetegedések alakulhatnak ki. Ha tehát a gyermeknél a felsorolt tünetek tartósan jelen vannak, akkor gondoljunk az allergia lehetőségére is. Ne tévesszük össze a náthával, mely 7-10 nap alatt gyógyul, az allergia viszont hetekig, hónapokig tartó náthaszerű tünetekkel jár.

Az allergia kezelése nem csak ezért fontos

Ebben az időszakban még nem kezdődött meg a pollenszezon, tehát az allergiát nagy valószínűséggel valamilyen beltéri allergén váltja ki. Ez lehet penészgomba, háziporatka, de a lakásban velünk élő háziállat is okozhatja. Ahhoz, hogy a kiváltó okot meghatározzuk, allergiavizsgálatot kell végezni. A diagnózis alapján személyre szabott kezelést lehet összeállítani. A megfelelő szerekkel megszüntethető a gyulladás, és az orrnyálkahártya ismét el tudja majd látni természetes védekező funkcióját.

Dr. Balogh Ádám arra is felhívta a figyelmet, hogy a mielőbbi felismerés ezen túl azért is nagyon fontos, mert a kezeletlen allergia további szövődményekhez vezethet. Újabb allergiák alakulhatnak ki és asztmás tünetek is jelentkezhetnek. Szénanátha már 2-3 éves korban is kialakulhat, elhúzódó náthás panaszok esetén gondoljunk az allergia lehetőségére is!

