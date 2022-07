Az Elf Bar egy interneten vásárolható, illegális termék. Mivel sem az eszköz felépítéséről, sem a töltőfolyadékok összetételéről nincsenek pontos információk, a manapság népszerű, új e-cigaretta használata fokozottan kockázatos – hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztatója. Mint írták, a hatályos jogszabályok szerint dohányterméket és dohányzást imitáló elektronikus eszközt kizárólag a Nemzeti Dohányboltokban forgalmazhatnak, ezek ízesített formáit azonban még ott sem árulhatják. Azonban nem az az egyetlen gond az Elf Barral, hogy illegálisan értékesítik.

Számos veszélyt jelent az Elf Bar a fiatalokra. Fotó: Getty Images

Számos egészségkárosító hatása van

Az Elf Bar nikotin bevitelére is alkalmas, ezáltal pedig – a függőség kialakításán túl – számos egészségkárosító hatással bír. Növeli egyebek mellett az érelmeszesedés, az inzulinrezisztencia, illetve a daganatos betegségek kialakulásának és fokozódásának kockázatát. A nikotin negatívan befolyásolja a termékenységet és a magzati fejlődést, valamint összefüggésbe hozható a fiatalkori viselkedészavarokkal, hangulatzavarokkal és függőségekkel is. És ez még nem minden.

A legfrissebb vizsgálatok szerint az e-cigaretta-használat, a hagyományos cigarettával megegyező mértékű érkárosodást okozhat. Nikotintartalmú e-cigi szívása megemeli a vérnyomást és merevebbé teszi az artériákat, egyes vizsgálatok azonban a nikotintartalomtól függetlenül is kimutatták a káros szív- és érrendszeri hatásokat.

Az elektromos cigaretta utántöltő folyadékában lévő nikotin ultrafinom részecskék formájában jut a szervezetbe. Kutatások egyértelműen alátámasztják, hogy a szállópor finom és ultrafinom részecskéi hozzájárulnak a tüdőszövet és az egész szervezet gyulladásos folyamataihoz. Az oldószerként alkalmazott propilén-glikolnak, glicerinnek, vagy ezek bármilyen arányú keverékének belégzése szem-, torok- és légcső-irritációt okozhat, a nagy mennyiségű propilénglikol ezenkívül káros hatással lehet a központi idegrendszer működésére is és magatartásbeli változást idézhet elő.

Az e-cigik a hagyományos cigarettával azonos vagy akár azt meghaladó mértékű rákkeltő és mérgező anyagoknak tehetik ki használóikat, hosszú távú használatuk tehát növelheti a daganatok kialakulásának valószínűségét. Megerősítést nyert az is, hogy az e-cigaretta használata gyengíti az immunrendszer kórokozókkal szembeni védekezőképességét, károsítja a légutak tisztítómechanizmusát, valamint elősegíti a baktériumok megtapadását és elszaporodását. Emellett egyes vizsgálatok szerint az e-cigaretta a hagyományos cigarettánál nagyobb mértékben okoz fogínygyulladást, a kilélegzett párában lévő részecskék ráadásul a használóval egy légtérben tartózkodó személyek egészségére is ártalmasak.

Nagy a nikotinmérgezés kockázata

Az elektronikus cigaretták és az új típusú termékek használata miatt az elmúlt időszakban világszerte megnövekedett a nikotin okozta mérgezések száma – mutatott rá az NNK. Mint írták, ennek egyik oka, hogy a termékeken, patronokon feltüntetett nikotinkoncentráció sok esetben jelentősen, a hibahatárnak számító 10 százaléknál is nagyobb mértékben eltér a folyadékban lévő tényleges mennyiségtől. De már a termékeken jelzett, jellemzően 3-5 százalékos nikotinkoncentráció is azt jelenti, hogy egyetlen patronban akkora mennyiségű nikotin van, mint a hagyományos cigaretta esetén 2-5 dobozban összesen.

A nikotinmérgezés első tünetei a gyomor- és béltraktust érintik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hányinger és hányás jelentkezik, de hamar kialakulnak központi idegrendszeri tünetek is. Ilyen a fejfájás, a szédülés, a zavartság, a tudatállapot-változás, de kialakulhat akár alacsony vérnyomás és kóma is. Jelentkezhet emellett izombénulás, amely érinti a légzőizmokat is. Súlyos esetben a nikotin a központi idegrendszer légzőközpontján keresztül gyakorlatilag le is állítja a légzést, ami oxigénhiányos állapotot okoz. Kialakulhatnak továbbá görcs, szívritmuszavar, és fokozott izzadás is – a tünetek tehát nagyon széles skálán mozognak. Végső esetben a nikotinmérgezés halálos is lehet.

Tévhitek és további veszélyek

A elektromos cigaretták jelentette veszélyt az is fokozza, hogy sok tévhit kering velük kapcsolatban. A dohányipar például rendszeresen úgy hivatkozik ezekre a készülékekre, mint az ártalomcsökkentés és a leszokás ideális eszközére. Ezek azonban megtévesztők. „Jelenleg nincs bizonyíték arra, hogy az e-cigaretta-használattal valóban kisebb az esély az egészségkárosodások kialakulására” – szögezte le az NNK. Kitértek továbbá arra is, hogy leszokás támogatásában játszott hatékony szerepét szintén semmi sem bizonyítja. Az e-cigivel a szervezetbe rendszeresen bejuttatott nikotin nem csökkenti, hanem fenntartja a függőséget. „Ezzel szemben a régóta ismert, nikotinpótlást alkalmazó leszokási módszer csupán néhány hónapon keresztül és szakember irányítása mellett, kontrolláltan juttat csökkenő mennyiségű nikotint a szervezetbe” – jegyezték meg.

Az e-cigaretta használatával kapcsolatos további veszélyforrás, hogy az eszköz spontán felrobbanhat. A robbanás oka a leggyakrabban az, hogy a lítium-ion akkumulátorok túlmelegednek, amely hibás vagy a felhasználó által átalakított akkumulátor következménye is lehet. A készülék felrobbanhat akkor is, ha az akkumulátort fémtárggyal érintkezve tárolják és rövidzárlat alakul ki. Az esetleges utántöltés szintén fokozott kockázattal jár: ha véletlenül kiömlik és a bőrünkre kerül a folyadék, annak egyes alkotóelemei a bőrön át is felszívódhatnak – köztük a nikotin is.

További információk, illetve az Elf Barral kapcsolatban leggyakrabban elhangzó kérdések és a válaszok az NNK vonatkozó tájékoztatójában olvashatók.

Mit tegyünk?

Amennyiben rosszullét tüneteit észleljük, azonnal forduljunk orvoshoz, vagy ha bizonytalanok vagyunk, hívjuk a Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálatot a +36 80 201 199-es telefonszámon. Ha illegális termékértékesítésről szerzünk tudomást, névtelenül értesíthetjük róla a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által üzemeltetett, ingyenesen hívható, tájékoztató és bejelentő 1828-as zöld számon.