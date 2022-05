Szokatlan jelekkel üzen a női test

Fontos tudni, hogy minden nőnek egyéni adottságaihoz mérten, eltérő lehet a ciklusa - éppen ezért nehéz is meghatározni, hogy mit értünk normális női ciklus alatt. Vannak azonban tünetek, amikre érdemes odafigyelni.

A ciklus hossza változó lehet

A normálisnak mondható ciklus 26 és 35 napos is lehet, amenstruációpedig a legtöbb esetben 3-tól 7-napig tarthat. A menstruációs ciklus általában barna pecsételő vérzéssel és enyhe görcsökkel kezdődik, majd a második-harmadik napon a görcs és a vérzés is erősebbé válhat. A ciklus végén a vérzés ismét gyengébb lesz, majd el is múlik.

A görcsök erőssége minden nőnél eltérő lehet, ám afájdalomönmagában még nem tekinthető kórosnak.

A fájdalom ténye önmagában még nem tekinthető kórosnak.

Az ösztrogén álmatlanságot okozhat, a progeszteron felpuffaszthat

Az ösztrogén az elsődleges női nemi hormon, amely a női szaporító szervrendszer működésért felel. Az ösztrogén szintje a ciklus közepén éri el csúcspontját. Néhány nap múlva aztán egy másik női nemi hormon, a progeszteron lép működésbe, amely szintjének növekedésével egyidőben az ösztogénszint csökkenni kezd.

Az ösztrogénszint csökkenésének kellemetlen mellékhatásai is lehetnek: hangulatingadozással, ingerlékenységgel és álmatlansággal is járhat. De ugyanígy a progeszteron emelkedése is okozhat tüneteket, például székrekedést, és a víz visszatartásával puffadást. Ezek a tünetek azonban még teljesen normálsinak tekinthetők, amelyek miatt nem kell orvoshoz fordulni.

A tesztoszteron hatással van a libidóra

A tesztoszteront általában férfi nemi hormonként szokták emlegeti, de fontos tudni, hogy a női szervezetben is megtalálható (bár kevesebb menyiségben) és a női ciklusban is szerepet játszik. A női szervezetben a tesztoszteronnak főként a szexuális vágy létrejöttében van szerepe.

A nők tesztoszteronszintje fokozatosan csökken, ahogy az életkoruk előrehaladtával, a hormon alacsonyabb mennyisége pedig számos negatív hatással járhat: csökkentheti az izomtömeget, befolyásolhatja a csontváz egészségét, és csökkentheti a hüvely és a csikló érzékenységét.

De a túl magas tesztoszteron szint is okozhat kellemetlenségeket: túl magas gyakran jár kóros állapotokkal, mint például policisztás petefészek szindrómával (PCOS). Ezekkel a problémákkal mindig érdemes orvoshoz fordulni.

A szokatlan jelek, amelyekre figyelni kell

Ha a ciklusunk hosszabb, mint 35 nap, vagy ha túlzott mértékű szőrösödést esetleg ciklusközi vérzést tapastralunk, mindenképpen érdemes beszélni nőgyógyászunkkal.

Túlságosan azonban nem szabad rágörcsölni a ciklusunk változására, hormonjaink ugyanis naporól napra, sőt óráról órára ingadozhatnak, tehát teljesen normális, ha másképp éljük meg két egymás utáni ciklusunkat. A lényeg, hogy próbáljunk meg egészségesen étkezni, rendszeresen mozogni és lehetőségeink szerint kipihenni magunkat.

Forrás: Daily Mail