A pecsételő vérzés okai

Fogamzásgátlót váltottunk

Két menzesz közötti, kis mennyiségű vérzés előfordulhat például olyankor, ha újfogamzásgátlótablettára váltunk. Ilyenkor testünknek hozzá kell szoknia az új készítményhez. Aggodalomra semmi ok, de ha három egymást követő hónapban tapasztalunk ilyesmit, a biztonság kedvéért forduljunk nőgyógyászhoz.

Stressz

A stressz és a szorongás nemcsak mentálisan, de fizikálisan is megviselheti a szervezetet, és nem ritka, hogy a menstruációs ciklusra is hatással van. Ilyenkor felborulhat a hormonális egyensúly, és pecsételő vérzés jelentkezhet. Ha sikerül csökkenteni a stresszt, ciklusunk is vissza fog állni a normál kerékvágásba.

Nem kell azonnal kétségbe esni, ha pecsételő vérzést tapasztalunk kétmenzeszközött

Bizonyos gyógyszerek szedése

A vérhígítók akadályozzák a véralvadást. Nagyon hasznosak abból a szempontból, hogy csökkenthetik a szívroham és a stroke kialakulásának esélyét, viszont előfordulhat, hogy pecsételő vérzést okoznak. Ha ezt a mellékhatást tapasztaljuk, jelezzük orvosunknak.

Extrém változások a testsúlyban

Ha valaki sokat fogy, pláne ha túl rövid idő alatt, akkor menstruációs zavarokat, illetve a vérzés elmaradását is tapasztalhatja - ennek a testzsír túlságosan alacsony mennyisége az oka. Ilyenkor sokszor előfordult, hogy normál havi vérzés helyett csak pecsételő vérzés jelentkezik, és az sem rendszeresen. llyen esetekben fontos, hogy pár kilót visszaszedjünk, hogy testünk és hormonháztartásunk megfelelően működhessen.

Terhesség

A fogantatás után amenstruációáltalában elmarad, de a nők körülbelül 20 százaléka tapasztalhat még pecsételő vérzést a várandósság első három hónapjában.

Forrás: womenshealthmag.com