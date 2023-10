A dr. Hugonnai Vilma születésének 176. évfordulója tiszteletére megrendezett dr. Hugonnai Vilma II. Szakmai Emlékversenyen kiemelkedően teljesítettek a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának negyedéves szülésznő hallgatói. A független szakmai zsűri döntése alapján Kálmán Dorka, Stábel Tamara, Stvorecz Zoé és Nagy Kamilla nyerte meg a versenyt, és ezzel az ország legjobbjai lettek – olvasható az intézmény oldalán publikált közleményben. A győztes csapat tagjait személyes élményeikről és motivációikról is kérdezték.

A négyfordulós megmérettetésen a versenyzőknek egyebek mellett orvostörténeti kérdésekre kellett válaszolniuk, valamint régi szülész-szakkifejezéseket kellett értelmezniük. De végeztek tapintásos vizsgálatot fantombábukon, illetve különböző szituációs és kommunikációs feladatokat is megoldottak. A Semmelweis csapata szeptember eleje óta intenzíven készült a versenyre, amelyben Lipienné dr. Krémer Ibolya adjunktus és dr. Rigó János tanszékvezető segítette őket.

Ők az ország legjobb leendő szülésznői. Fotó: Kovács Attila/Semmelweis Egyetem

„Felemelő érzés ott lenni egy család megszületésénél”

Nagy Kamilla már 16 éves korában, egy szülésvideó hatására döntötte el, hogy szülésznő szeretne lenni. „Amint jobban utána néztem a szülésznői feladatoknak, rögtön tudtam, hogy ez lesz az én hivatásom, ami aztán a gyakorlatok alatt csak még jobban felerősödött bennem. Nagyon felemelő érzés ott lenni egy kisbaba és vele együtt egy család megszületésénél” – fogalmazott. Hozzátette, legfontosabb célja a nők segítése és a pozitív szülésélmény biztosítása.

Stábel Tamara családjában anyai ágon mindenki az egészségügyben dolgozott, így esetében nem is volt kérdés, hogy ő is ezt követi. Gyerekkorában ráadásul sokat betegeskedett, így a kórház szinte a második otthonává vált. „Gyerekkoromban a Vészhelyzeten szocializálódtam, az volt az esti mesém” – vallotta be nevetve. Legfőbb céljának azt tartja, hogy a nála szülő nők pozitív és örömteli élményben részesüljenek.

„A szülés a nők számára egy életre szóló élmény”

Kálmán Dorka is már viszonylag korán eldöntötte, hogy az egészségügyben szeretne dolgozni, de a konkrét irányt csak a gimnázium utolsó évében jelölte ki. Fontolhatta az ápolói pályát is, de végül a szülésznő szakirány mellett kötelezte el magát. Az első szülés, amelyen ott lehetett, egy igazán meghatározó élmény volt számára.

Ekkor tudatosult bennem igazán, hogy jól választottam. A szülés a nők számára egy életre szóló élmény, ebben szeretném őket támogatni, hogy minél pozitívabban éljék meg” – emelte ki.

Stvorecz Zoé eredetileg magyar-történelem szakos tanárnak készült. A gimnázium utolsó évében azonban magával ragadta a szülésznői szakma. A gyakorlati időszak alatt rájött, hogy nagyon szeret újszülöttekkel foglalkozni, így a diploma megszerzése után valószínűleg ebbe az irányba megy majd tovább.