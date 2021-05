Mit tehetünk a lábdagadás ellen?

Milyen problémákra figyelmeztethet a duzzadt boka? Részletek itt.

A lábdagadás a várandósság természetes velejárója, ami miatt általában nem kell aggódni. Lehetnek azonban olyan speciális esetek, amikor orvosi beavatkozás válhat szükségessé - írja a healthline.com. Ha kifejezetten hirtelen vagy szokatlanul erősen jelentkezik például duzzanat a kezek, lábak, arc vagy szemkörnyék területén, illetve homályos látás, erős fejfájás, légzési nehézség és zavarodottság is társul, akkor mindenképpen azonnal forduljunk orvoshoz. A felsorolt tünetek preeklampsziára, avagy terhességi toxémiára is utalhatnak. Ha pedig a dagadás csak az egyik lábat érinti, és a végtag fájdalmával, vörösödésével, felforrósodásával párosul, szintén forduljunk orvoshoz, mert ezek a mélyvénás trombózis tünetei is lehetnek.

A terhesség alatt kifejezetten gyakori panasz a lábdagadás. Fotó: Getty Images

Az egyszerű terhességi lábdagadás enyhítése érdekében több dolgot is tehetünk. Segíthet a nátriumbevitel csökkentése, azaz a sófogyasztás visszafogása, különösen megfelelő káliumbevitel biztosítása mellett. Míg ugyanis a nátrium hatására a szervezet folyadékot tart vissza, addig a kálium segíti a folyadékháztartás kiegyensúlyozását. Együnk sok édesburgonyát, banánt, hüvelyeseket, céklát, spenótot, mivel ezek mind gazdagok káliumban. Ugyancsak hasznos lehet a koffeinbevitel mérséklése, mivel a koffein vízhajtó hatása miatt folyadék-visszatartásra ösztönözheti a testet, ráadásul nagy mennyiségben a fejlődő magzatnak sem tesz jót.

Talán furcsán hangozhat, de a fokozott folyadékbevitel is hasznos lehet. Ez segíti a veseműködést, megakadályozva, hogy szervezetünk dehidratációt érzékelve még inkább visszatartsa a vizet. Szintén sokat segít, ha rendszeresen tudunk felpolcolt lábbal pihenni egy keveset, mivel ez élénkíti a keringést, és arra is figyeljünk, hogy ne viseljünk túl szoros cipőt, ruházatot, fehérneműt, zoknit és harisnyát. Ez alól kivétel a kompressziós zokni és harisnya, amely támogatja az alsó végtagok vérkeringését. A rendszeres, könnyű testmozgás is segíthet megelőzni a lábdagadást, illetve nagy melegben a hideg vizes borogatás, lábáztatás szintén jótékony hatása, mert a test túlhevülése is okozhat duzzanatot.