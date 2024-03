Mióma: elrákosodhat a nők jóindulatú daganata

A mióma a méh izomszövetéből kiinduló, jóindulatú daganat. Hormonfüggő daganattípus, amely nagymértékben reagál a szervezet ösztrogénszintjére, ugyanis megjelenéséhez és növekedéséhez ösztrogénhatásra van szükség. Éppen ezért a fogamzókorú nők a leginkább veszélyeztetettek – főleg, ha ösztrogéndominanciával küzdenek. Klimax után és a pubertáskor előtt általában nem fedezhető fel mióma jelenléte.

A mióma diagnózisának felállításában fontos támpontot nyújt az ultrahangos vizsgálat. Fotó: Getty Images

„Azoknál a nőknél, akiknél jelen van a mióma, sem feltétlenül a tünetek hívják fel erre a figyelmet, ugyanis 50-80 százalékban tünetmentes jelenségről van szó” – mutatott rá dr. Hernádi Balázs, a Nőgyógyászati Központ szülész-nőgyógyásza, a nőgyógyászati műtétek specialistája. Hozzátette, ha mégis kialakulnak tünetek, azok jellege, erőssége a mióma méretétől, elhelyezkedésétől és másodlagos elváltozásaitól függ.

Az alábbi panaszok vethetik fel a jóindulatú daganat gyanúját:

fájdalom szexuális együttlétek során

vérzési rendellenességek

bő, tartós hüvelyi folyás

kismedencei fájdalom

gyakori húgyúti fertőzés, fájdalmas vizelés

meddőség, többszöri vetélés

vérszegénység

Ritkább esetben, de az is előfordulhat, hogy a mióma egy vénát nyom, ami következményes trombózishoz vezethet. Ugyancsak okozhat a daganat szülési akadályt, ugyanis a szülés alatt fekvési, beilleszkedési, tartási rendellenességeket, fájásgyengeséget is kiválthat. További ritka, de súlyos szövődmény lehet, hogy a miómagöbök rosszindulatú daganattá, úgynevezett leiomioszarkómává alakulnak. Ilyenkor az onkológiai protokoll szerint kell kezelni a betegséget.

Hogyan lehet diagnosztizálni a miómát?

A mióma diagnózisához hüvelyi vizsgálat és hüvelyi vagy hasi ultrahangvizsgálat szükséges. Ezek segítségével eldönthető, hogy egyszeres vagy többszörös daganatról van-e szó, illetve az is, hogy a méh belső felületét bedomborító, a méh izomállományát kiszélesítő vagy a hasüreg felé növekedő formában helyezkednek-e el ezek a kemény, jól körül határolható, gömbszerű gócok. Bizonyos esetekben a pontos diagnózishoz szükséges lehet még 3D ultrahang, MR-vizsgálat és méhnyálkahártya-mintavétel is.

Gyógyszer és műtét is szóba jöhet

„A mióma kezelése mindig az adott eset, élethelyzet függvénye. Sok esetben nincs is szükség konkrét kezelésre, mindössze a rendszeres ellenőrzést kell komolyan venni, már csak az esetleges rosszindulatúvá fajulás megelőzése, korai felismerése miatt is” – mondta el Hernádi doktor. Kiemelte, nagyobb méretű miómák jelenlétekor alapos kivizsgálás után a pácienssel közösen döntenek a kezelésről. Sok függ attól, hogy hol helyezkedik el a daganat, mekkora a mérete, milyen ütemben növekszik, milyen súlyos panaszokat okoz, szeretne-e gyermeket a páciens, vagy éppen közelebb áll már a menopauzához. Ez utóbbi azért fontos, mert a miómák és a panaszok sokszor visszafejlődnek a klimax után.

Ha mindezeket tekintetbe véve a sebészi megoldás a választás, azon belül is sok lehetőség van. Lehetséges például, hogy csak a miómát kell eltávolítani, de az is előfordulhat, hogy a méh eltávolítása a célravezető. Ennek megfelelően szóba jöhetnek kisebb, laparoszkópiás műtétek, de szükség esetén a hasi műtét az egyetlen választás. Megoldás lehet még a méhet vérrel ellátó artéria embolizációja vagy fókuszált rádiófrekvenciás kezelések is.

A gyógyszeres kezelések célja a női hormonegyensúly visszaállítása, illetve az ösztrogén szintjének csökkentése, a hormonhatás blokkolása. Ez megoldható progeszteronpótlással, de akár mesterségesen előrehozott menopauzával is, amely azonban mellékhatásokkal is járhat. Az is előfordulhat, hogy a gyógyszeres kezelés a mióma méretének csökkentésével a műtét megkönnyítését teszi lehetővé. Létezik olyan korszerű gyógyszeres terápia, amely komolyabb mellékhatásoktól mentes, valamint jelentősen csökkenti mind a mióma méretét, mind az abból adódó vérzéses panaszokat.