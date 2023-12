Megtalálták, mi okozza a vészes terhességi betegséget

Szakadozik, csökken a felhőzet a közepesen vagy erősen felhős körzetekben is. Az ország keleti felében lévő összeáramlás mentén tartósan borult körzetek maradhatnak, ott futózáporok, az Északi-középhegységben hózáporok előfordulhatnak. Az északi, északnyugati szél a középső területeket leszámítva élénk, erős lesz, a Dunántúli-középhegység térségében viharos közeli lökések is kialakulhatnak. Késő este -7, +3 fok között alakul a hőmérséklet. Az orvosmeteorológiai helyzetet továbbra is egy hullámzó frontrendszer határozza meg, amelyben ma már inkább hidegfronti hatás érvényesül.