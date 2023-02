Az egyik percben még sürgető vizelési ingert érzünk, de mire eljutunk a mosdóba, csak néhány csepp vizeletet tudunk kipréselni magunkból – ráadásul azt is fájdalmas, égő, csípő érzés kíséretében. Ez bizony a hólyaghurut, vagy köznapi nevén a felfázás legjellemzőbb tünete. Az elnevezése csalóka lehet: a hólyaghurut kialakulásához a hidegnek közvetlenül nincs köze. A felfázás valójában egy baktériumfertőzés, amelyet az esetek 80 százalékában az E. coli nevű bélbaktérium okoz. A szervezetben egyébként is megtalálható baktériumok a húgyhólyagba jutva és annak falán megtapadva tudják kiváltani az említett tüneteket. A betegség kialakulásában a hidegnek „csupán” annyi szerepe van, hogy annak hatására legyengül az immunrendszerünk, és a baktériumok könnyebben el tudnak szaporodni, ezáltal fertőzést okozni. Bár a férfiakat is érintheti a hólyaghurut, a nők jóval könnyebben fáznak fel, a húgycsövük ugyanis sokkal rövidebb, így a kórokozók egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a húgyhólyagba.

Ha nem kezeljük, súlyos bajt okozhat

A felfázás okozta kínzó panaszokat ma már gyorsan és hatékonyan lehet enyhíteni – ehhez azonban fontos, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, és igenis kezeljük a problémánkat. Jó tudni, hogy egy egyszerű felfázásnak is súlyos szövődményei lehetnek, amennyiben nem foglalkozunk a fertőzéssel és nem kezdjük el időben kezelni. A húgyutakban, illetve a húgyhólyagban megtelepedő, elszaporodó kórokozók a vesékig is feljuthatnak, ahol gyulladást, szélsőséges esetben akár a vese visszafordíthatatlan károsodását is okozhatják. Már néhány óra alatt kialakulhatnak a vesegyulladás jellegzetes tünetei: a fájdalmas vizeletürítés, magas láz, hidegrázás, derék- és hátfájás, hányás.

Élete során a legtöbb nő legalább egyszer megtapasztalja a kínzó tüneteit. Fotó: Getty Images

Cselekedjünk időben!

A hólyaghurut megelőzésére és korai stádiumban történő kezelésére számos szelíd gyógymód létezik, amelyek segítségével fel tudjuk venni a harcot a kínzó tünetek ellen. Felfázás esetén a cél, hogy megakadályozzuk a kórokozók hólyagba történő feljutását és szaporodását. A bőséges folyadékfogyasztás átmossa a hólyagot és segíti a baktériumok mihamarabbi kiürülését, ezért fontos, hogy a szokásosnál is több tiszta vizet és (gyógy)teát fogyasszunk. Emellett léteznek még olyan természetes módszerek, amelyek hatásosan enyhíthetik panaszainkat.

Urzinol tabletta – az akut felfázás kezelésére

A vény nélkül kapható Urzinol tabletta a népi gyógyászatban régóta ismert gyógynövény, a medveszőlőlevél kivonatát tartalmazza, amelynek húgyúti fertőtlenítő, gyulladáscsökkentő és enyhe vizelethajtó hatását vizsgálatokkal is igazolták.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer Fotó: Phytotec Hungária

A medveszőlő egyik nagy előnye, hogy – ellentétben az antibiotikumokkal – nem alakul ki vele szemben rezisztencia, így ismételt kezelések során is hatásos marad. Segíthet csillapítani az enyhe hólyaghurut kezdeti, hirtelen fellépő, kellemetlen tüneteit, köztük a sürgető vizelési ingert, illetve az égő érzéssel járó hólyagürítést. A felfázás első jeleinek észlelése után mielőbb elkezdett kezelés 2-3 napon belül eredményes szokott lenni. Ha azonban 5 nap után sem jár a kezelés eredménnyel, orvoshoz kell fordulni a diagnózis pontosítása, valamint a további kezelés megbeszélése céljából.

HAGYOMÁNYOS NÖVÉNYI GYÓGYSZER. A JAVALLATOKRA VALÓ ALKALMAZÁSA A RÉGÓTA FENNÁLLÓ HASZNÁLATON ALAPUL. A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!



A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!