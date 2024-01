Ezért lehetnek veszélyesek a fürdők

A nők 50%-a megtapasztalja a felfázás kellemetlen tüneteit élete során. A számos kiváltó ok között lehet például egy wellnesshétvége, amely során nem cseréltünk fürdőruhát kellő gyakorisággal, és a nedves fürdőruha okozta átmeneti lehűlés miatt felfáztunk.

A cisztitiszt okozhatja egy kissé vadabb hétvége is, amikor többet bújunk ágyba partnerünkkel, és együttlét után nem megyünk el a mellékhelyiségbe kiüríteni a hólyagunkat. Tévedünk, ha abban a hitben élünk, hogy a felfázás csak a nőket veszélyezteti. A férfiak prosztatagyulladásának is egyik oka lehet, ha vizes fürdőnadrágban viszonylag hideg hőmérsékletű helyen tartózkodnak. Igaz, a férfiak húgycsöve jóval hosszabb, mint a nőké, így a baktériumoknak nagyobb utat kell megtenniük, ezért találkoznak kevesebb húgyúti fertőzéssel életük során, mint a nők.

Nedves közeg – vidám baktériumok, gombák

Nem szabad persze minden egyes fürdőhelyen történt látogatás után felfázásra vagy hüvelyfertőzésre gyanakodni. Viszont jobb tisztában lenni azzal, hogy milyen tünetekkel találkozhatunk, és legfőképp azzal, hogyan tudjuk megelőzni a probléma kialakulását.

A legfontosabb szabály, hogy mindig figyeljünk arra, hogy az alsóneműnk száraz legyen, és ez a szabály nem csak a fürdőruhákra vonatkozik. Nagyfokú izzadás az edzőteremben, netán egy szintetikus anyagból készült fehérnemű melegágya a baktériumok és gombák szaporodásának, ezáltal a fertőzéseknek.

A húgyúti fertőzések a húgyúti rendszer bármely részét érinthetik. A húgyhólyag, a húgycső, a húgyvezetékek és a vesék mind veszélyeztetettek, ha húgyúti fertőzésről beszélünk, mégis leggyakrabban a hólyaghurutra gondolunk.

Melyek a hólyaghurut leggyakoribb tünetei?

- gyakori vizelési inger

- égő érzés vizelés közben

- gyakori, de kis mennyiségű vizeletürítés

- ki nem ürült hólyag érzete

- erős szagú vizelet

- zavaros, rózsaszínű vagy sötét színű vizelet (vér, genny jelenlétére utalhat)

- fájdalom az alhasban

- átmeneti vizelettartási képtelenség

Ezek a tünetek már önmagukban, egyenként is zavaróak, de fokozódhatnak, amennyiben elhanyagoljuk őket. A bőséges folyadékfogyasztás ilyenkor létfontosságú, hiszen a gyakori vizeléssel a hólyagból kiüríthetjük az elszaporodó baktériumokat. Ha az otthoni praktikák nem válnak be, a tünetek tartósak, konzultációra lesz szükség az orvosunkkal, aki a megfelelő terápiával megakadályozza a szövődmények kialakulását, ami akár vesegyulladás is lehet.

Hogyan kerülhetjük el?

Télen is törekedjünk a nagy mennyiségű folyadék fogyasztására.

A víz megnehezíti a baktériumok koncentrálódását azáltal, hogy sűrűbben megyünk pisilni.



Ne tartsuk vissza a vizeletet, az inger megjelenésekor mihamarabb keressük fel a mellékhelyiséget! Ez szintén azért fontos, hogy a pangó vizeletben ne szaporodjanak túl a baktériumok.



Úszás után cseréljük le a vizes fürdőruhát. Nem kell azonnal átöltözni, de ha hosszabb ideig vizes, hideg fürdőruhában vagyunk, az növelheti a húgyúti fertőzés kockázatát.



A WC használata után elölről hátrafelé töröljük meg az altestünket! Ez csökkenti annak esélyét, hogy a baktériumok elérjék a húgycsövet.



Nőként kerüljük a szappanok, intim mosakodók használatát, amelyek a hüvely természetes flóráját károsíthatják.



Használjunk pamut anyagból készült alsóneműt! Szexuális együttlét után minden alkalommal ürítsük ki a hólyagot.



Ha mégis megtörtént a baj…

Számos vény nélkül elérhető készítményt találunk a patikákban, érdemes azonban például olyan gyógynövényes terméket választani, amely vizelethajtó, a baktériumok hólyagban való megtapadását gátolja és/vagy baktériumellenes hatású.

Ha a vizeletürítés fáj, csíp és égő érzés is társul hozzá, az bizony nagyon megviseli az embert, hiszen egy különösen érzékeny, féltett terület érintett. Ilyenkor fontos a gyors megoldás, de az is lényeges lehet, hogy a kezelés természetes anyagokkal történjen. Nos, a két cél nem zárja ki egymást.

Az idejében megkezdett bőséges folyadékfogyasztás (legalább napi 3 liter) már önmagában is megoldhatja a problémát.