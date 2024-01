Pisilni kell. Igen, már megint. Nagyon és hirtelen. Ám a vécén alig jön egy kevéske, és a feszítő érzés megmarad. A nők fele legalább egyszer megtapasztalja a hólyaghurut tüneteit élete során: a zavaros vagy akár véres vizeletet, az égő, csípő érzést, esetleg alhasi görcsöket vizeléskor, a szeméremcsont feletti vagy deréktáji fájdalmat. Súlyos esetben láz, hidegrázás is előfordulhat.

FOTÓ: GETTY IMAGES

Nők és férfiak is érintettek lehetnek

Általában a lányokat, nőket szokták óvni attól, hogy a hideg kőre üljenek, pedig a felfázás nem nemi kérdés: férfiakat éppúgy érinthet, mint nőket, csak épp náluk első sorban prosztatagyulladáshoz vezethet az altest lehűlése. A nőkre azért jellemzőbb a hólyaghurut, mert az ő húgycsövük rövidebb, így a kórokozók könnyebben jutnak el a húgyhólyagig.

A tünetegyüttes alapvetően nem a hideg miatt alakul ki, hiszen az esetek többségében baktériumfertőzésről beszélünk; többnyire az E. coli nevű bélbaktérium a felelős érte (igaz, az altest lehűlésének annyi szerepe azért van a dologban, hogy a lehűlt testtájékon gyengébben teljesít az immunrendszerünk).

Egyre többen vannak azok, akiknek egy megbetegedés esetén nemcsak az fontos, hogy gyors és hatékony megoldást találjanak, de az is, hogy az kíméletes legyen, úgynevezett szelíd gyógymód. A természet több ezer éve kínál segítséget sok mindenre, hólyaghurut esetén például kiemelten jól teljesítenek egyes gyógynövények.

De lássuk, valójában mi is ilyenkor a feladatuk!

A probléma hátterében az áll, hogy baktériumok jutottak be a hólyagba, és megtapadtak, majd szaporodni kezdtek a hólyagfalon – ez váltja ki a gyulladást, mivel a szervezet próbál védekezni a maga módján. A természetes anyagok általában két fronton támadnak: egyrészt vízhajtó hatásukkal (ezzel rendelkezik például a nyírfalevél, a mezei zsurló, a csalán vagy a petrezselyemgyökér), másrészt antibakteriális erejükkel (ilyennel bír a medveszőlőlevél, míg a tőzegáfonya a baktériumok megtapadásának megakadályozásában jó, azaz a betegség megelőzésére érdemes használni).

Ha a fertőzés korai szakaszában alkalmazzuk, akkor a medveszőlőlevél igen hasznos gyógynövény, ezt javasolja a népi gyógyászat is. Nagy előnye, hogy e növény gyógyhatása már évezredek óta ismeretes, napjainkban már vizsgálat is igazolja húgyúti antibakteriális hatását. A medveszőlőlevél emellett gyulladáscsökkentő is, és képes megakadályozni a baktériumok megtapadását a hólyag falán. Mindezen kedvező tulajdonságai miatt kivonatait az európai és a hazai gyógyszerhatóságok hagyományos növényi gyógyszerként engedélyezik. A tényleges terápiás hatásért a benne lévő hidrokinon-származékok (arbutin, metil-arbutin) felelnek. Lényeges különbség az antibiotikumokkal szemben, hogy – speciális hatásmechanizmusának köszönhetően – a medveszőlő antibakteriális aktivitásával szemben a baktériumok nem képesek rezisztenssé válni, ami különösen előnyös akkor, ha a fertőzés esetleg visszatérne.

Tea vagy tabletta – lehet választani

A növény felhasználható hideg áztatással készített teaként, ám a medveszőlőlevél-tea fanyar íze miatt kevesek kedvence.

Vény nélkül kapható, medveszőlőlevélkivonat-tartalmú hagyományos növényi gyógyszer. Fotó: Phytotec Hungária Bt.