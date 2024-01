Akut cisztitisz és a rizikófaktorok: veszélyeztetett vagy?

Mi, laikusok úgy mondjuk: hólyaghurut vagy felfázás, vagyis a húgyhólyag gyulladása, amelyet általában valamilyen bakteriális fertőzés okoz. Orvosi nyelven azonban akut, szövődménymentes cisztitisz a neve. A nők felénél élete során legalább egyszer, minden harmadik nőnél pedig már huszonnégy éves kora előtt kialakul. Hátterében az esetek 70-95%-ban az Escherichia coli nevű bélbaktérium által okozott fertőzés áll. Sürgető, gyakori vizelési inger, fájdalmas, égő, csípő érzéssel járó vizelés – ha ezeket tapasztalod, szinte biztos lehetsz benne, hogy téged is ez a betegség érint.

AZ ÚJ SZEXUÁLIS PARTNERREL FOLYTATOTT KAPCSOLAT NÖVELI A CISZTITISZ KIALAKULÁSÁNAK ESÉLYÉT. FOTÓ: GETTY IMAGES

Mégsem a hideg okozza

A fertőzés akkor alakul ki, ha bizonyos kórokozók – leggyakrabban baktériumok, esetleg gombák, vírusok vagy ritkán paraziták – a húgycsövön át eljutnak a húgyhólyagba, ahol gyulladást okoznak.

A hólyaghurutot tehát nem közvetlenül a hideg okozza, ebből adódóan nemcsak az őszi-téli hónapokban alakulhat ki, hanem évszaktól függetlenül bármikor. A hideg csupán annyiban járulhat hozzá, hogy hatására gyengülhet a lehűlt testtájékon az immunvédekezés, így a húgyhólyag is védtelenebbé válhat a fertőzésekkel szemben. Mivel a nőknél a húgycső közel van a baktériumokban gazdag hüvelyhez és végbélnyíláshoz, egyéb hajlamosító tényező nélkül is előfordul a megbetegedés, kialakulásának esélyét azonban egyes rizikótényezők jelentősen növelik.

A cisztitisz kialakulásának fő rizikótényezői:

- szexuális aktus után nem történik vizeletürítés,

- új szexuális partner,

- spermicid készítmények használata, amely felborítja a hüvely normál flóráját, elszaporodnak a kórokozók, és a hüvelyből a baktériumok átjuthatnak a húgyutakba is,

- pozitív családi kórtörténet, azaz, ha a felmenőink (édesanya, nagymama) között már előfordult hólyaghurut, hajlamosabbak leszünk mi is a betegségre,

- ha gyermekkorban előfordult húgyúti fertőzés, nagyobb eséllyel lesz felnőtt korban is ilyen jellegű problémánk.

Az akut, illetve a visszatérő hólyaghurut esetében a várandós nők megbetegedését minden esetben komplikált esetként kell kezelni.

Honnan tudhatjuk meg, hogy pontosan mi bajunk van?

Az akut, nem komplikált cisztitisz diagnózisának meghatározását a tünetek alapján segíti az ACSS kérdőív, amelyre akár mi magunk is rápillanthatunk, de a biztos diagnózisért mindenképpen keressük fel orvosunkat.

A szakemberek vizelettenyésztést javasolnak várandósoknál, vagy atípusos, azaz a szokványostól eltérő tünetek esetén, továbbá akkor, ha a panaszok a terápiát követő egy hónapon belül nem szűnnek vagy visszatérnek.

Ezt kell tenned, ha utolér a fertőzés

Az akut, komplikációmentes hólyaghurutot az egészséges szervezet természetes védekezőrendszere is képes legyőzni. A betegség általában hirtelen kezdődik sürgető, gyakori vizelési inger, illetve fájdalmas, égő, csípő érzéssel járó vizelés kíséretében. Ilyenkor a vizelet zavaros lehet és sötétebb színű. Ezekhez a tünetekhez később alhasi, hólyagtáji fájdalom és görcsök is társulhatnak. Ha bármelyik tünetet tapasztalod, igyál sok folyadékot, ürítsd rendszeresen a hólyagodat, és semmiképp ne tartogasd a vizeletedet! Emellett használj vizelethajtó, gyulladáscsökkentő, húgyúti antibakteriális hatású, vagy a baktériumok megtapadását gátló, gyógynövénykivonat-tartalmú készítményeket!

Amikor mindenképp kell az orvos

Ha a házi praktikák nem enyhítik a tüneteket, és láz, hidegrázás, véres vizelet, hányás, illetve deréktáji fájdalom jelentkezik, mindenképp keresd fel a háziorvosod vagy egy urológust! A vizelettenyésztés után az orvos antibiotikus kezelést szokott előírni. A panaszok sokszor már a gyógyszerszedés másnapján enyhülnek, ennek ellenére mindenképp az előírt ideig és mennyiségben kell szedni a gyógyszert! Ha ugyanis nem a megfelelő módon vagy nem időben kezelik, a hólyaghurut sokáig elhúzódhat, krónikussá válhat, súlyos esetben pedig felső húgyúti fertőzéshez, akár vesemedence-gyulladáshoz is vezethet.

Ilyenkor kétségtelenül vannak előnyei az antibiotikum adásának, ám túlzott vagy helytelen használatuk világszerte hozzájárul a baktériumok rezisztenciájának növekedéséhez, ami közegészségügyi veszélyt jelent. Ezen túl az antibiotikumok a kórokozók mellett a bél- és hüvelyflóra hasznos baktériumait is pusztítják, ami viszont a betegség kiújulását segítheti, ezért minden antibiotikumkúra után szükség van az egészséges baktériumflóra helyreállítására. Erre a célra használj valamilyen probiotikumtartalmú készítményt!

Ha a vizeletürítés fáj, csíp és égő érzés is társul hozzá, az bizony nagyon megviseli az embert, hiszen egy különösen érzékeny, féltett terület érintett. Ilyenkor fontos a gyors megoldás, de az is lényeges lehet, hogy a kezelés természetes anyagokkal történjen. Nos, a két cél nem zárja ki egymást.

Akkor is feltétlenül fordulj urológushoz, ha visszatérő hólyaghurutod van, vagyis hat hónapon belül legalább kétszer, vagy egy éven belül háromszor is kiújulnak nálad a jellegzetes tünetek. Ilyenkor mindenképp vizsgáltasd ki magad, hogy megtalálják a visszatérő, gyakori fertőzés okait és megfelelő kezelésben részesülj.

Így előzd meg, hogy kiújuljon:

- Ne tartogasd a vizeletedet!

- Gondoskodj a rendszeres folyadékpótlásról! Az italod természetesen ásványvíz, cukrozatlan gyümölcs- vagy gyógytea legyen, fogyassz minél kevesebb alkoholt és koffeint.

- A megfelelő hüvelyflóra fenntartásához kerüld a szappanok és intimspray-k használatát! A tisztálkodáshoz elegendő a bőséges langyos víz, legfeljebb pH-semleges szappant vagy tusfürdőt válassz.

- Ne vidd túlzásba az intimhigiéniát a mindennapokban, de tegyél meg mindent a személyes higiéniádért, különösen a menstruáció alatt, illetve a szexuális aktusok előtt és után.

- Csak orvosi utasításra végezz hüvelyöblítést (irrigálást), ugyanis ezzel a védő Lactobacillusokat is kimosod a hüvelyedből.

- Ügyelj a helyes WC-használatra: moss kezet előtte és utána is, idegen helyen a WC-deszkát papírral terítsd le, vagy ne ülj rá, és mindig elölről hátrafelé töröld meg magad!

- Ne használj éjszaka tampont, mivel a pangó vér lúgos irányba tolhatja a hüvely pH-ját.

- Zuhanyozz le és cserélj fürdőruhát úszás, fürdőzés után, mert az átmeneti hideg, nedves közeg is hajlamosít a felfázásra.

- Viselj jól szellőző, pamut alsóneműt!

- Hideg felületen ne ücsörögj, és ne járkálj mezítláb!

- Tartsd melegen az alhas tájékát, ne engedd, hogy a lábad, derekad kilógjon, különösen télen. Erre éjszaka is figyelj oda: legalább a derekad legyen mindig takaró alatt!

- Tartózkodj a menzesz alatti, óvszer nélküli szexuális aktustól, mivel a menstruációs vér és az ondó lúgos kémhatása kedvezőtlenül befolyásolja a hüvely savas pH-ját.

- Konzultálj nőgyógyásszal a fogamzásgátlással kapcsolatban, mivel a spermicid gélek vagy a méhen belüli fogamzásgátló eszközök akadályozhatják a hüvelyflóra normál működését, így könnyebben tudnak elszaporodni a kórokozó baktériumok.