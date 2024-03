Tandembicikli: meglepő, de javít a Parkinson-kórosok állapotán

A tandembiciklizés a Parkinson-kórban szenvedők és gondozóik fizikai, érzelmi és mentális jólétét, ezáltal pedig életminőségüket is javítja – számol be a Dél-Karolinai Egyetem kutatásának eredményéről a MedicalXPress. A tanulmányt az Amerikai Neurológiai Akadémia 76. éves találkozóján fogják bemutatni Denverben.

Csak jót tehet, ha nyeregbe pattantok. Fotó: Getty Images

A járás sebességén is javít

A vizsgálatban 18-an vettek részt: kilenc Parkinson-kóros és a hozzájuk tartozó kilenc gondozó. A betegek és gondozóik nyolc héten keresztül hetente kétszer, beltéri, álló tandemkerékpáron edzettek, miközben egy virtuális valóság platform azt a hatást keltette, mintha a szabadban lennének. A kerékpáros program megkezdése előtt minden résztvevő elvégzett egy tesztsorozatot, amit két nappal az utolsó edzés után megismételtek. A kérdések egyrészt felmérték, milyen gyakran tapasztalnak nehézségeket a mindennapi életben, beleértve a kapcsolatokat, a szociális helyzeteket és a kommunikációt, illetve fizikai állóképességüket is feltérképezték.

"Fontos, hogy a betegeket gondozók is részesüljenek ellátásban, ezért vettük be őket is a programba” – mondta el a portálnak Dr. Jennifer Trilk. A Dél-Karolinai Egyetem Greenville-i Orvosi Iskolájának munkatársa a következő lépésről is beszámolt: eredményeiket még több résztvevővel szeretnék megerősíteni.

A tandemedzések hatására az érintettek jobb eredményeket értek le a tesztek kitöltése során, ami az általános életminőségük javulását jelzi. A közös kerékpározás hatására ráadásul a gondozók is egyéni javulást mutattak, mégpedig az általános reziliencia (rugalmas ellenállási képesség) terén, ami a kutatók szerint segíthet a rájuk nehezedő terhek csökkentésében.