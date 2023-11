Hangodból mondja meg ez az alkalmazás, ittál-e

Az applikáció az okostelefonok és okoshangszórók beépített érzékelőit használja arra, hogy változásokat keressen az adott eszközt használó személy beszédhangjában, meghatározva ezáltal, hogy részeg-e vagy sem. Mint az az Eurekalert oldalán megjelent közleményben olvasható, az alkalmazást a Stanford Egyetem orvosi kara és a Torontói Egyetem kutatói fejlesztették ki. A program működésének ellenőrzésére egy kísérletet is megszerveztek 18 felnőtt önkéntes bevonásával.

A felhasználó hangjából mondja meg egy okostelefonos alkalmazás, hogy mennyire ittas. Fotó: Getty Images

A résztvevőknek testsúlyuk alapján egyénileg meghatározott mennyiségű alkoholt kellett elfogyasztaniuk. Ezt megelőzően, majd később óránként egy-egy nyelvtörőt kellett hangosan felolvasniuk egy, az előttük lévő asztalra lehelyezett okostelefonnak. A kutatók a kísérlet során minden tesztalany véralkoholszintjét félóránként ellenőrizték összesen hét órán át. A telefonon futó applikáció eközben különböző jellemzők mentén elemezte a résztvevők beszédhangját a felolvasások során.



Összevetve a véralkoholmérés adataival, a kísérleti alkalmazás átlagosan 98 százalékos pontossággal tudta kimutatni, mennyire ittasak az alanyok. „Modellünk pontossága valójában még engem is meglepett” – árulta el a kutatást vezető dr. Brian Suffoletto, a Stanford oxiológus szakorvosa. Hozzátette, a céljuk az, hogy egy olyan jelzőrendszert állítsanak működésbe, amely még éppen idejében figyelmezteti alkoholfogyasztás közben az embereket, hogy ne essenek túlzásba, megelőzendő a közúti és egyéb balesetekből származó sérüléseket és haláleseteket.



A kísérlet eredményeit bemutató tanulmány a Journal of Studies on Alcohol and Drugs című tudományos folyóiratban jelent meg.