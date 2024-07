Alkohol és fürdőzés veszélyei

Sokan talán ügyet sem vetnek az intelemre, mert úgy gondolják, egy-két pohár ital aligha okozhat gondot, miközben a vízparton hűsölnek a kánikula közepette. Fontos viszont hangsúlyozni, hogy a fürdőzés közbeni vagy azt közvetlenül megelőző alkoholfogyasztás egyáltalán nem kockázatmentes. A vízi balesetek sosem úgy kezdődnek, hogy az áldozatok a jövőbe látva pontosan ismerik a rájuk váró veszélyt. A vízben bárki bajba kerülhet, és az alkohol bizony nagyon sok esetben közrejátszik ebben. A helyzet súlyosságát jól érzékelteti az az adat, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései alapján a vízbe fulladás a harmadik leggyakoribb halálok a véletlen sérülések és balesetek okozta halálozások között. Egyszersmind a WHO is külön említést tesz a vízparti italozásról a rizikótényezők között.

A parton koccintani nem tilos, de a vízbe utána ne menjünk be! Fotó: Getty Images

Így okoz bajt az alkohol a vízben

De hogyan is okozhat bajt az alkohol strandolás közben? Nos, mint azt Illés Zoltán vízimentő, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) prevenciós munkatársa korábban lapunknak nyilatkozva elmondta, a természetes vizeket eleve nagyon sokan alá-, saját képességeiket pedig túlbecsülik. Mindebből évről évre balestek és tragédiák sokasága adódik a magyar vizeken is. Az alkohol pedig csak még inkább fokozza a veszélyt azáltal, hogy gyengíti a józan ítélőképességet, egyben a gátlásokat oldva kockázatkeresőbb viselkedésre sarkallja az embert – olvasható az ausztrál vízimentők (Royal Life Saving Society) tájékoztatójában. Ezzel egyidejűleg ráadásul bódító hatása révén gyengíti a koordinációs képességet és növeli a reakcióidőt. Vészhelyzet esetén tehát jelentős akadályként gördülhet a menekülés útjába.

Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az alkohol nemcsak a vízi balesetek kockázatát növeli, hanem egyéb egészségügyi veszélyei is akadnak. Mint az a Clevelandi Klinika oldalán olvasható, bármennyire is jólesik a tikkasztó hőségben egy nagy pohár rozéfröccs, nem javasolt erre bízni szervezetünk hidratálását. Az alkohol ugyanis egyfelől gátolja a folyadékháztartásban kulcsszerepet játszó antidiuretikus hormon (ADH) termelődését, ezáltal gyakoribb vizeletürítéshez vezet. Másfelől egyébként is vízhajtó hatással bír. Összességében tehát jelentősen növeli a dehidratáció rizikóját a hőségben, ha szeszesitalt fogyasztunk. A kiszáradás pedig éppúgy zavartságot és koordinációs zavarokat idézhet elő, mint maga az alkohol. Ezenkívül a hőguta kockázatát is növeli.

Ittasan ne szállj vízre!

Fontos hangsúlyozni, hogy az alkoholfogyasztás terén nem csupán úszás, fürdőzés kapcsán javasolt absztinenciát gyakorolni. A hazai jogszabályok (2012. évi II. törvény) értelmében ugyanis szabálysértést követ el, aki bármilyen vízi járművet ittas állapotban vezet. Ez egyaránt vonatkozik a gépi és nem gép meghajtású vízi járművekre. Magyarán azelőtt sem szabad alkoholt fogyasztani, hogy kenuba, csónakba vagy vízibiciklire szállnánk. Ez ügyben a rendőrség a zéró tolerancia elvét követi, azaz bármilyen alacsony koncentrációban legyen is jelen alkohol a vétkes véráramában, büntetésre számíthat.

Ha tehát legközelebb egy strandbüfében az italkínálatot böngészve a legjobb szomjoltót keresed, inkább válassz egy nagy pohár limonádét.