Alzheimer-kór: áttörést hozhat ez a felfedezés

A várható élettartam növekedésével egyre emelkedik az Alzheimer-kórban szenvedők száma a világon. A 65 évnél idősebbek körében minden 14. ember szenved ettől a központi idegrendszer jellegzetes klinikai és patológiai elváltozásaival, idegsejt-pusztulással járó betegségtől. Gyógymód máig nincs a betegségre, pusztán a leépüléssel járó folyamatokat lassíthatják bizonyos kezelések. A The Conversation oldalán is közzétett tanulmány azonban egy ígéretes molekuláról számol be, amellyel az Alzheimer-kórral járó folyamatok megelőzhetőek.

Áttörést hozhat ez a kezelés

Az orvosok már több mint száz éve, 1906 óta tudják, hogy az Alzheimer-kór kialakulásának egyik fő oka az úgynevezett amiloid plakkok kialakulása. Ezek a lerakódások - amelyek idővel felhalmozódnak az agyban - tartalmaznak egy béta-amiloid nevű fehérjét, amely az idegsejtek pusztulását okozza. A béta-amiloid először támadja az idegsejtjeink közötti kommunikációs hálózatokat (úgynevezett szinapszisokat), majd magukat az idegsejteket is megfojtja. Ez a folyamat eredményezi az Alzheimerrel járó, jól ismert tüneteket.

Hosszú ideje kísérleteznek már olyan kezelésekkel, amelyek meggátolnák, hogy a béta-amiloidfehérjefelhalmozódjon, ezidáig azonban nem jártak sikerrel. Egy friss amerikai tanulmányban azonban új oldalról közelítették meg a problémát és a béta-amiloid termelődéséért felelős egyik enzim, a gamma-szekretáz aktivitását csökkentenék. Ehhez három ígéretesnek tűnő vegyület hatásait is megvizsgálták állatkísérletek segítségével.

A tesztek során Alzheimer-kórt idéztek elő egerekben, majd három hónapig kezelték őket az egyik vegyülettel. Ennek eredményeként a béta-amiloid mennyisége az agyban felére csökkent. Habár állatkísérletek során más anyaggal is sikerült már hasonló eredményeket elérni, a kutatók szerint ennek a vizsgálatnak az eredményei jelentősek, mivel ezt a vegyületet nemcsak a betegség kezelésére, hanem annak megelőzésére is fel lehet majd használni. Azt is megfigyelték, hogy a kezelés az agyi immunsejtek túlzott reakcióját is csökkenti, ami szintén gondot okozhat az Alzheimerrel küzdőknél, így kettős pozitív hatása is lehet.